Alla ricerca di giardini segreti: la top 6 raggiungibile dall’Italia in treno

In Italia emerge sempre più un nuovo tipo di viaggiatore, attratto da viaggi più lenti e spontanei, che dà priorità alla scoperta piuttosto che alla distanza. Trainline definisce questo cambiamento ‘Flexploring’, un approccio che sta rimodellando il modo in cui le persone pensano a un weekend fuori porta.

Per celebrare la stagione, Trainline ha selezionato sei destinazioni ‘giardino segreto’, fughe nel verde raggiungibili in treno dalle principali città italiane. Ognuno di essi è un mondo a sé: collezioni botaniche nascoste, capolavori rinascimentali patrimonio dell’UNESCO, passeggiate in riva al lago e tenute reali dove antico e contemporaneo si incontrano. Basta il treno, un viaggio verso i giardini segreti per dimostrare come un’avventura indimenticabile sia a solo un biglietto di distanza, trasformando il weekend in un’esperienza di pura meraviglia.

Giardino di Villa Monastero, Varenna (LC)

Arroccato sul Lago di Como e esteso per quasi 2 km lungo la riva, il giardino botanico di Villa Monastero è una delle fughe più spettacolari e discrete d’Italia. Un tempo monastero cistercense, la tenuta è oggi una casa museo dove palme esotiche, agrumeti e flora mediterranea autoctona crescono fianco a fianco, incorniciati da viste sul lago che lasciano senza fiato.

Itinerario consigliato: Milano Centrale → Varenna-Esino (circa 1 ora)

Giardini di Villa d’Este, Tivoli (RM)

Patrimonio dell’Umanità UNESCO e una delle massime espressioni del giardino rinascimentale italiano, Villa d’Este è famosa per le sue fontane a cascata e gli elaborati giochi d’acqua. Un trionfo di arte e natura alle porte di Roma.

Itinerario consigliato: Roma Tiburtina → Tivoli (circa 50 minuti)

Parco Scherrer, Morcote (Svizzera)

Oltre il confine svizzero, conosciuto come il “giardino delle meraviglie” e creato all’inizio del XX secolo dal commerciante di tessuti Arthur Scherrer, il giardino accompagna i visitatori in un viaggio esotico tra architetture e piante da tutto il mondo, con una vista unica sul Lago di Lugano.

Itinerario consigliato: Milano Centrale → Lugano-Paradiso, poi in autobus per Morcote (circa 1h 15 minuti)

Orto Botanico di Padova, Padova

Il giardino botanico universitario più antico del mondo, un altro sito patrimonio dell’UNESCO. Vanta lo straordinario primato di essere il giardino botanico universitario più antico del mondo ancora nella sua collocazione originaria. Una culla di biodiversità e un centro di ricerca scientifica di fama mondiale, perfetto per unire cultura e natura.

Itinerario consigliato: Venezia Santa Lucia → Padova (circa 30 minuti)

I dati di Trainline mostrano che i passeggeri verso Padova sono aumentati del +7% settimana su settimana in questa stagione, con l’aumento più forte delle partenze da Napoli (+113%) и Firenze (+21%), a testimonianza di come viaggiatori da tutta Italia si spostino verso nord per la stagione.

Giardini della Reggia di Venaria Reale, Venaria Reale (TO)

Spesso definita “la Versailles d’Italia”, la Reggia di Venaria Reale e i suoi giardini sono uno degli spettacoli più grandiosi del Piemonte. In un perfetto connubio tra antico e moderno, questi giardini offrono un’immensa area verde dove archeologia, arte contemporanea e natura coesistono in armonia.

Itinerario consigliato: Torino Porta Susa → Venaria Reale Reggia (circa 20 minuti)

Giardini Botanici Hanbury, Ventimiglia (IM)

Arroccati su una scogliera sopra il Mar Ligure, a pochi metri dal confine francese, i Giardini Botanici Hanbury sono una collezione di 17 ettari di piante rare ed esotiche provenienti da cinque continenti, e probabilmente i giardini più gloriosamente posizionati d’Italia. I dati raccontano un’intrigante storia transfrontaliera: i viaggiatori da Cannes sono aumentati del +85% e da Nizza del +75%, suggerendo che i giardini botanici stanno diventando una scoperta condivisa per entrambi i lati del confine. I dati sui passeggeri di Trainline indicano che è un’altra destinazione da visitare in questa stagione: Ventimiglia, che ha visto un forte aumento settimana su settimana (+22%).

Itinerario consigliato: Genova → Ventimiglia (circa 2 ore)