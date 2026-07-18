Da luglio a settembre, ecco tutti gli appuntamenti dell’estate catalana

Da luglio a settembre, sono tanti e diversi gli appuntamenti dell’estate catalana. Ecco la ‘top five’ dei momenti imperdibili.

La gara più spettacolare: Focs de Blanes

Dal 23 al 27 luglio, per la 54° edizione, la cittadina della Costa Brava ospita Focs de Blanes, una delle competizioni pirotecniche più spettacolari dell’intera Catalogna. La tradizione è lunga, perché eccetto le interruzioni durante le due guerre, affonda le sue radici già nel XIX secolo. Ma è con il boom del turismo balneare degli anni Sessanta, poi, che la gara è diventata ufficialmente un evento di portata internazionale. Si comincia sempre intorno alle ore 22:30, quando la spiaggia di Sa Palomera, con la leggendaria roccia simbolo di Blanes nonché il punto da cui inizia idealmente la Costa Brava, fa da perfetta scenografia naturale alle spettacolari esplosioni di luci colorate che si riflettono nel mare. Per guadagnarsi un posto in prima fila conviene giocare d’anticipo visto che, per sapere chi si aggiudicherà il prossimo Trofeo Vila de Blanes (nel 2025 ha vinto la già pluripremiata Pirotècnia Valenciana), ogni sera sono previsti in media 150.000 spettatori.

L’evento unico: eclissi totale a Tarragona

Tarragona sarà uno dei luoghi top della penisola iberica per assistere all’eclissi solare del 12 agosto, un appuntamento raro, perché l’ultima eclissi solare totale visibile in questa parte di mondo risale al 1905 e la prossima non sarà osservabile prima del 2180. Alle 20.29, per 61 secondi, la luna oscurerà quasi completamente il sole, regalando un’esperienza destinata a rimanere nella memoria. L’area di Bonavista, l’Anella Mediterrània, il Parc del Francolí, il Campus Sescelades, Port Marina Tarraco e il campo sportivo di Sant Pere i Sant Pau, saranno i punti di vista migliori, in grado di accogliere decine di migliaia di persone. A Tarragona, l’eclissi sarà il cuore di un ricco programma di iniziative per tutte le età, come il Planetario 360°, una struttura gonfiabile che, con proiezioni immersive ad alta definizione, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso l’universo, e poi conferenze, attività per famiglie ed esperienze gastronomiche stellari.

La novità musicale: Festival Mar d’Estiu

La brezza leggera che benedisce la località costiera di Santa Susanna, sul lungomare del Maresme, è senza dubbio la migliore alleata del Festival Mar d’Estiu, il festival musicale immersivo, giunto alla sua seconda edizione (la prima è stata nel 2024). Dal 31 luglio al 17 agosto, nella ricca lineup di quest’anno, che unisce i concerti di artisti nazionali ai nomi della musica internazionale, oltre alla famosa cantante di flamenco Niña Pastori ed alle altre celebrità, il 31 luglio sul palcoscenico ci sarà anche la performance dell’inossidabile Zucchero Fornaciari. Con il suo tour ‘Baila 25th’, ‘Sugar’ porterà in scena i suoi più grandi successi di sempre. Ma la novità dell’edizione 2026 del Festival Mar d’Estiu sarà il Garden Village, una grande oasi green dove il verde rinfrescherà gli animi e la migliore enogastronomia catalana stimolerà, oltre ai palati, ancora di più la voglia di socializzare.

Il grande classico: Festa Major de Gràcia

Per una settimana, dal 15 al 21 agosto, il quartiere di Gràcia a Barcellona diventa un gigantesco hub creativo, in occasione della tradizionale e sentita Festa Major de Gràcia. Per mesi e mesi, residenti e volontari realizzano decorazioni artigianali con materiali riciclati trasformando le strade e le piazze in scenografie strabilianti. Tutto il quartiere diventa un museo a cielo aperto ma la Festa è anche una vera e propria competizione artistica in cui ogni via sceglie di interpretare un tema. Il programma, poi, comprende concerti, spettacoli, le sfilate di gegants (i giganti catalani), le torri umane dei castellers, balli tradizionali e gli immancabili correfocs, le ‘parate di fuoco’ che animano le notti. Nata nel 1817 come celebrazione religiosa in onore dell’Assunzione, oggi la Festa Major de Gràcia è uno degli eventi popolari più amati dell’estate a Barcellona. Il rendez-vous è al pregó (discorso) di apertura la sera del 14 agosto in Plaça de la Vila.

La festa nazionale: la Diada de l’Onze de Setembre

Trovarsi in Catalogna per il giorno della Diada de l’Onze de Setembre, la festa nazionale catalana celebrata ogni anno l’11 settembre per ricordare la caduta di Barcellona nel 1714 durante la Guerra di Successione spagnola, è una grande fortuna. Barcellona, Tarragona, Girona, Bages e moltissime altre città grandi e piccole della regione spagnola, infatti, si vestono a festa riempiendosi di bandiere (la Senyera, a strisce gialle e rosse), momenti di folclore, tra sardanes (i balli tradizionali) e castells (le torri umane), e tanti spazi di divertimento, con stand enogastronomici, attrazioni per le famiglie e performance di musica live. Nel 2026, si celebrerà il 312esimo anniversario della Diada Nacional de Catalunya, un’occasione davvero da non perdere per chi vuole conoscere più da vicino la storia e le tradizioni della Catalogna e condividerle con i suoi abitanti.