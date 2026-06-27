Escursioni, sapori e paesaggi di un’estate mai ferma in Stubai

Escursioni all’alba nella Schlick 2000, serate alla cascata di Grawa, sentieri panoramici a ogni quota, il mercato contadino del giovedì e tante esperienze culinarie che raccontano il territorio. Questa estate, la Valle dello Stubai, la più vicina all’Italia, si scopre passo dopo passo, ad ogni ora, e si assapora a tavola.

Un’escursione all’alba e un’avventura la sera

Nella Valle dello Stubai, in Tirolo austriaco, si possono vivere due esperienze agli antipodi della giornata, perché non esistono orari per scoprire la montagna. Si può salire nella Schlick 2000 quando il cielo è ancora viola, prima che il sole raggiunga le cime delle ‘Kalkkögel’ e assistere al momento in cui la luce arriva sulla piattaforma StubaiBlick. Le escursioni all’alba sono uno degli appuntamenti più ricercati dell’estate perché restituiscono un panorama che vale il sacrificio della sveglia. Si tengono i sabati 1, 8, 15, 22, e 29 agosto 2026. L’evento sarà accompagnato dai suonatori di corno alpino e da una colazione in montagna presso il ristorante panoramico Kreuzjoch e il rifugio Sennjochhütte.

Sempre nel conviviale contesto dell’area Schlick 2000, il 12 luglio, da un rifugio di montagna all’altro, si può degustare un buon vino lungo il cammino. L’evento ‘Gusto & Vino’ comprende sei baite rustiche, sei produttori di vino pluripremiati, 18 vini eccellenti e un’indimenticabile varietà di escursioni, dalle 10 del mattino per l’intera giornata.

Nelle sere del 1^ e 9 settembre, quando le montagne si scuriscono, è di nuovo tempo di uscire per fare escursioni al chiarore di luna, lungo il Wilde Wasser Weg, il sentiero delle acque selvagge, dalla Raffein-Brücke fino alla Grawa Alm. Il punto forte del percorso è la cascata di Grawa, alta circa 180 metri, dove l’acqua scende impetuosa sulle rocce illuminate, per l’occasione. Ai piedi della cascata, una grande piattaforma con lettini e panchine accoglie chi vuole semplicemente fermarsi e stare. Lungo il percorso, gli stand dei produttori della valle offrono pane fresco, speck, formaggio, vino e miele alpino.

Photo credit @ © TVB Stubai Tirol / Andre Schoenherr

Quattro comprensori, un cammino che porta sempre alla tavola

Nella Valle dello Stubai ci sono quattro aree escursionistiche con impianti di risalita moderni che portano dal fondovalle fino ad oltre 3.000 metri. Sentieri tematici e luoghi naturali di pregio si aprono ad ogni quota, per ogni livello di abilità. E In qualunque direzione si vada, ci si ritroverà sempre a tavola, con qualcosa che vale.

Schlick 2000: sentieri panoramici e il ristorante Kreuzjoch

Nel centro escursionistico Schlick 2000 sopra Fulpmes, si possono raggiungere tre affascinanti siti naturali. Il Gletscherblick è il punto in cui, come in un enorme dipinto, si apre la vista sul ghiacciaio dello Stubai; il Gschmitz conduce in un antico bosco di larici, dove grazie alla tradizionale tecnica del taglia e brucia, sono stati ricavati prati agricoli sul versante. Infine il Neustiftblick offre un colpo d’occhio spettacolare su Neustift, il terzo comune più grande del Tirolo. Quest’ultimo sito naturale si trova lungo il Sunnenseit’n Weg, un sentiero panoramico sempre soleggiato che collega Fulpmes a Neustift in circa 8 km di camminata tranquilla, tra i 1.250 e i 1.350 m di altitudine.

Da provare, la salita verso la piattaforma StubaiBlick, in vetta a 2.160 metri, e il cammino lungo il Sentiero dei Laghi (anche se non balneabili, il richiamo dell’acqua è sempre invitante). E per rifocillarsi, alll’arrivo della stazione a monte, gli escursionisti trovano il Ristorante Kreuzjoch, una struttura moderna dal cuore tirolese, dove gustare piatti della tradizione con ingredienti del territorio, certificati Stubaier Kostbarkeiten, i “Tesori gastronomici della Valle di Stubai”: marchio che contraddistingue rifugi e malghe che utilizzano materie prime locali.

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Il tratto sul ponte sospeso lungo il Sunnenseit’n Weg © TVB Stubai Tirol / AndreSchoenherr

Ghiacciaio dello Stubai: roccia, neve, sole e gusto

La stagione estiva 2026 sul Ghiacciaio dello Stubai è pienamente operativa dal 4 luglio al 6 settembre, con le funivie che salgono fino alla piattaforma TOP OF TYROL a 3.210 m da cui ammirare, spaziando fino alle Dolomiti, ben 109 cime sopra i tremila metri. Escursioni lungo il sentiero del ghiacciaio portano all’esplorazione glaciale. Alla stazione intermedia, nel parco di arrampicata Fernau, si possono fare vie ferrate o iniziare tour alpini di diversi livelli. Per la pausa pranzo sul ghiacciaio, il Ristorante Eisgrat è una garanzia, con la sua terrazza solarium e una cucina che abbina prelibatezze tirolesi ad internazionali, piatti alla griglia, prodotti regionali e pasta fresca prodotta nel suo pastificio artigianale.

Photo credit @ © Andre Schoenherr

Monte Elfer: sentieri, meraviglie e vie ferrate

Escursionisti e appassionati di sport trovano sul monte Elfer, sopra a Neustift, i sentieri Geh-Zeiten, gli itinerari nella Valle Pinnis, diverse vie ferrate e due impegnativi percorsi per mountain bike. Lungo i tracciati si incontrano luoghi particolarmente suggestivi, come il sito naturale del Gratzengrübl e la celebre Roccia Fratta nella Valle Pinnis. La più grande meridiana percorribile delle Alpi è uno spettacolare punto panoramico, soprattutto durante le aperture serali degli impianti fino alle ore 21.30, ogni mercoledì dal 15 luglio al 2 settembre 2026. La sosta gastronomica dell’Elfer ha un indirizzo preciso: il Ristorante Elfer-Agrar, a 1.812 metri, direttamente alla stazione a monte della funivia.

Serlesbahnen: il Serlespark tra i laghi e tre piattaforme panoramiche

Il comprensorio di Mieders punta su una dimensione più lenta. Il sentiero circolare accessibile, privo di barriere, si sviluppa intorno ai laghi del Serlespark con tre piattaforme panoramiche (Koppeneck, Serlesblick e Karwendelblick) che invitano a fermarsi. La piccola chiesa della Serleskirchl e il trenino che conduce al monastero Maria Waldrast aggiungono una dimensione culturale alla giornata. Il ristorante Koppeneck è la meta popolare di questa area escursionistica, apprezzato per l’atmosfera accogliente, la cucina tradizionale, la terrazza soleggiata e la posizione comoda per accedere ai sentieri.

Il mercato del giovedì: incontro con i produttori

Da luglio a settembre, ogni giovedì dalle ore 17, nella zona pedonale di Neustift si tiene il Mercato regionale della Valle dello Stubai. Un appuntamento fisso per chi vuole portare a casa qualcosa che sappia ancora di territorio. Al mercato di Stubai vengono offerti prodotti freschi, delizie e specialità della regione. Artigianato, creatività e cosmetici fatti a mano completano l’offerta.