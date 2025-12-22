Un inverno nel cuore del Tirolo austriaco

La valle dello Stubai, nel cuore del Tirolo austriaco, è sinonimo di qualità, autenticità alpina e neve garantita fino a maggio. Un luogo dove borghi incantati, comprensori d’eccellenza e attività outdoor si fondono in un’unica esperienza invernale. A soli 20 minuti da Innsbruck, la valle conserva intatta la sua anima montana e ospita il ghiacciaio sciabile più grande dell’Austria.

Stubaier Gletscher 2024

Il racconto dello Stubai inizia nei suoi cinque villaggi, legati dalla tradizionale ospitalità tirolese. Schönberg è la porta di ingresso della valle dello Stubai, Mieders vanta il monte Serles e la sua funivia Serlesbahnen. Telfes, situato in posizione idilliaca, è il luogo più soleggiato della valle. Fulpmes, a quota 1.000 metri, rappresenta il cuore pulsante della tradizione artigianale, dove per secoli il ferro è stato estratto e lavorato, e dove Il Museo del Fabbro, in estate, offre uno sguardo sull’arte della forgiatura locale che continua a definire l’identità del borgo. Neustift, il villaggio principale della valle, è dominato dalla Chiesa parrocchiale di San Giorgio, la seconda chiesa più grande del Tirolo. Da qui si accede direttamente al comprensorio dell’Elfer e, dopo una breve corsa in auto, al maestoso ghiacciaio dello Stubai.

È lui il fiore all’occhiello della valle, il più grande comprensorio sciistico su ghiacciaio dell’Austria, con piste innevate da ottobre a maggio ad un’altitudine superiore ai 3.200 metri. Con 65 chilometri di piste servite da 26 moderni impianti di risalita, il Ghiacciaio dello Stubai, offre un’esperienza sciistica completa, dalle piste nere tecniche per esperti alle discese family-friendly, dal celebre Snowpark Stubai Zoo con le sue linee pro, medium ed easy, fino al Powder Department con 13 tracciati freeride per gli amanti della neve fresca. Un punto panoramico da non farsi mancare è la piattaforma panoramica Top of Tyrol, a 3.210 metri di altitudine sul ghiacciaio dello Stubai, da cui si gode di una vista a 360° sulle Alpi. In una giornata di sole, da qui si possono ammirare 109 cime tra Austria e Italia.

Lo Schlick 2000, il secondo comprensorio più grande della valle, conquista con la sua offerta versatile che spazia da piste adatte alle famiglie a discese impegnative, snowpark e speed run. Le nove baite e locande che riempiono di atmosfera il comprensorio lo rendono il più conviviale della valle. Emblema della tradizione e della modernità è il recente ristorante panoramico Kreuzjoch, situato accanto alla stazione a monte della Kreuzjochbahn, un rifugio unico che combina il fascino rustico tirolese con un design moderno ed elegante.

Evento iconico che rappresenta al meglio lo Schlick 2000 è la spettacolare ‘Notte dei Colori’: uno show notturno con sciatori professionisti e artisti che si esibiscono in coreografie sotto le stelle, accompagnati da giochi di luce e musica. L’evento è perfetto per tutta la famiglia, con la possibilità di godere dello spettacolo comodamente gustando una bevanda calda. Le date sono: 26 dicembre, il 2, 7 e il 28 gennaio, il 4, il 11, il 18 e 25 febbraio.

Il monte Elfer sopra a Neustift attira i rider più ambiziosi con tre piste ampie e perfettamente preparate su neve naturale, con discese panoramiche che offrono viste spettacolari sull’intera valle fino ad Innsbruck. Mentre la funivia Serlesbahnen a Mieders completa l’offerta, con piste ideali per principianti e bambini.

Per godere di questa vasta ed eccellente offerta, lo Stubai Ski Pass è un’unica tessera che consente di accedere a tutti e quattro i comprensori della valle, offrendo agli sciatori una varietà di terreni e scenari difficilmente replicabile in un’area così concentrata.