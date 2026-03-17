5 destinazioni italiane per una fuga romantica di fine inverno sugli sci

Le ultime settimane della stagione sciistica hanno un fascino particolare: le giornate si allungano, la luce diventa più morbida e l’atmosfera sulle piste diventa più rilassata. È il momento perfetto per trascorrere qualche giorno sulla neve, soprattutto per le coppie che vogliono vivere la montagna con calma, anche partendo da zero sugli sci.

Secondo una recente ricerca di Booking.com, l’81% degli italiani considera la montagna una destinazione romantica per un viaggio di coppia, mentre oltre la metà indica momenti semplici come una cena in rifugio (54%) o una giornata all’aria aperta a fare escursioni (57%) tra le esperienze più speciali da vivere insieme sulla neve. Ecco cinque destinazioni italiane perfette per una fuga di fine inverno, ideali anche per chi muove i primi passi sugli sci.

Aprica (Lombardia): sci facile e romantiche discese in notturna

Situata nel cuore della Valtellina, Aprica è una delle destinazioni italiane più adatte a chi vuole imparare a sciare in un contesto rilassato. Il comprensorio è particolarmente apprezzato per l’ampia rete di piste blu, larghe e ben collegate tra loro. Aprica è anche famosa per ospitare la pista illuminata più lunga d’Europa, la Superpanoramica del Baradello: una discesa di oltre sei chilometri che permette di sciare sotto le stelle in un’atmosfera davvero suggestiva.

Dove soggiornare

A pochi passi dagli impianti di risalita – circa 200 metri, percorribili anche con gli scarponi ai piedi – l’Hotel Ambrosini è una scelta ideale per chi desidera vivere la montagna in modo semplice e rilassato. La struttura offre noleggio dell’attrezzatura da sci e un comodo deposito sci, oltre a un’area wellness perfetta per rilassarsi dopo una giornata sulle piste. Una ricca colazione con prodotti dolci e salati selezionati con cura completa l’esperienza in un ambiente accogliente a pochi minuti dagli impianti.

Carezza (Trentino-Alto Adige): panorami dolomitici e piste per tutti i livelli

Il comprensorio sciistico di Carezza si estende tra la Val d’Ega e la Val di Fassa, ai piedi dei massicci del Latemar e del Catinaccio, in uno degli scenari più spettacolari delle Dolomiti. Con circa 40 chilometri di piste – 55% blu, 30% rosse e 15% nere – Carezza è una destinazione ideale per coppie con livelli di sci differenti. Le piste ampie rendono la sciata comoda e rilassata, mentre gli impianti moderni garantiscono collegamenti facili ed efficienti. Oltre allo sci alpino, la zona offre numerose attività alternative, dalle ciaspolate allo sci di fondo fino allo slittino: perfette per chi vuole combinare sport e momenti di relax. Una combinazione particolarmente apprezzata dalle coppie: secondo la ricerca Booking.com*, il 49% degli italiani considera importante avere accesso a diverse attività durante una vacanza sulla neve.

Dove soggiornare

Situato direttamente sulle piste ai piedi del Catinaccio e del Latemar, lo Sport Hotel Passo Carezza permette di iniziare la giornata sugli sci appena usciti dalla porta. Le camere con vista sulle montagne e l’area spa con sauna e bagno turco offrono il contesto ideale per rilassarsi dopo una giornata sulla neve. La cucina valorizza ingredienti locali reinterpretati in chiave contemporanea e serviti in una sala panoramica, mentre l’atmosfera intima rende l’hotel particolarmente adatto a un soggiorno di coppia nel cuore delle Dolomiti.

Falcade (Veneto – Trentino-Alto Adige): sciare insieme sulla Pista degli Innamorati

Tra le Dolomiti bellunesi e il Passo San Pellegrino, Falcade offre uno scenario ideale per una vacanza magica immersa nella natura. Il comprensorio Ski Area San Pellegrino conta oltre 100 chilometri di piste con ampie viste panoramiche sulle Dolomiti. Tra le esperienze più suggestive c’è la Pista degli Innamorati, una lunga discesa panoramica che collega Col Margherita a Falcade attraversando paesaggi spettacolari. Una pista simbolica, perfetta da percorrere insieme e vivere la montagna come un viaggio condiviso.

Dove soggiornare

A poco più di dieci minuti di auto dalle piste dello Ski Area San Pellegrino, il B&B El Lares – B&B L’Avez è immerso in uno scenario dolomitico particolarmente suggestivo. La struttura unisce comfort contemporaneo e attenzione alla sostenibilità, offrendo un ambiente accogliente e rilassante dopo una giornata sulla neve. Tra i servizi più apprezzati c’è la sauna a infrarossi, mentre la posizione tranquilla permette di vivere la montagna lontano dalle zone più affollate.

Macugnaga (Piemonte): sciare ai piedi del Monte Rosa

Ai piedi della parete est del Monte Rosa, Macugnaga è una delle destinazioni alpine più autentiche del Piemonte, ideale per un soggiorno lontano dalle località più affollate. L’atmosfera intima di questo villaggio walser e i panorami montani spettacolari creano un contesto particolarmente suggestivo per un viaggio di coppia. Il comprensorio offre piste accessibili adatte anche a sciatori meno esperti, permettendo di vivere la montagna con ritmi rilassati, mentre passeggiate invernali e soste nei rifugi completano l’esperienza.

Dove soggiornare

Situato in un borgo walser storico a pochi minuti dal centro di Macugnaga e dagli impianti di risalita, Incanto Walser Apartments Testa propone appartamenti arredati in autentico stile alpino, caldi e accoglienti. Circondata dal silenzio e dalla natura ai piedi del Monte Rosa, la struttura è ideale per coppie che cercano un soggiorno rilassante con facile accesso sia al paese sia alle piste.

Pila (Valle d’Aosta): panorami alpini e piste accessibili

Affacciata sulla città di Aosta e facilmente raggiungibile con la funivia dal fondovalle, Pila è una delle destinazioni più accessibili della Valle d’Aosta e un’ottima scelta per chi scia per la prima volta. Il comprensorio offre piste ampie e ben distribuite, con numerose discese adatte ai principianti e viste spettacolari sulle vette più alte delle Alpi, dal Monte Bianco al Cervino.

Dove soggiornare

A pochi minuti da Aosta e dagli impianti di Pila, il B&B La Tour de Villa offre un soggiorno particolarmente suggestivo all’interno di un autentico maniero medievale circondato da vigneti e frutteti. Gli ospiti possono godere di ambienti intimi e riservati ideali per un viaggio di coppia, iniziando la giornata con una colazione a base di specialità locali come fontina alpina, miele e yogurt. L’atmosfera storica e l’ospitalità familiare rendono il soggiorno particolarmente autentico e memorabile.

Che si tratti di imparare a sciare insieme o semplicemente di trascorrere del tempo nella natura, la montagna continua a essere una delle esperienze più apprezzate dalle coppie italiane. Le ultime settimane della stagione sciistica offrono l’occasione perfetta per viaggiare: meno affollamento, ritmi più lenti e paesaggi ancora innevati permettono di vivere esperienze autentiche prima dell’arrivo della primavera.