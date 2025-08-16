L’estate del Trenino Verde delle Alpi: weekend tra laghi e panorami svizzeri

In estate l’esperienza a bordo del Trenino Verde delle Alpi si tinge dei colori accesi e delle lunghe giornate luminose che solo questa stagione sa regalare. Il paesaggio lungo il percorso si apre in tutta la sua bellezza, tra vallate verdi, cime maestose e scorci che sembrano usciti da una cartolina.

Con oltre 1.500 laghi e innumerevoli fiumi, ruscelli e sorgenti, la Svizzera è una delle nazioni più ricche d’acqua in Europa. In estate, questo patrimonio naturale si trasforma in una risorsa preziosa per chi desidera rinfrescarsi, rilassarsi e riconnettersi con la natura.

A bordo del Trenino Verde delle Alpi, è possibile scoprire l’acqua in tutte le sue forme: da specchi d’acqua cristallini incastonati tra le montagne, a fiumi balneabili nel cuore della città, fino a laghi alpini.

Il Lago di Thun è una delle mete più amate e panoramiche raggiungibili con il Trenino Verde delle Alpi. Spiaggette tranquille, stabilimenti balneari attrezzati, aree verdi per rilassarsi e sentieri per passeggiare con vista sullo specchio d’acqua.

Tra le località più apprezzate ci sono Spiez, Hünibach, Gunten e Faulensee, tutte comodamente raggiungibili in treno e battello.

Anche Berna, tappa principale lungo il percorso, offre un’esperienza estiva unica grazie alla sua stretta connessione con il fiume Aare. Immergersi nelle sue acque limpide e lasciarsi trasportare dalla corrente è un’attività gratuita e sicura, grazie alle numerose piattaforme d’accesso, spogliatoi e postazioni di salvataggio lungo il tragitto.

Chi preferisce restare a riva può approfittare delle piscine pubbliche gratuite della città, come la storica piscina del Marzili, ai piedi del Palazzo federale, o la verdeggiante Lorrainebad, affacciata direttamente sul fiume.

Tra natura, città e laghi alpini, l’acqua è il vero tesoro della Svizzera estiva e accompagna il viaggiatore lungo tutto il percorso del Trenino Verde delle Alpi. Un invito a rallentare, respirare, nuotare e vivere appieno la stagione più luminosa dell’anno.