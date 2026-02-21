L’Irlanda al centro della scena nella nuova serie Netflix ‘Da Belfast al Paradiso’

Da giovedì 12 febbraio su Netflix disponibile la nuova serie nata dal genio di Lisa McGee, creatrice di ‘Derry Girls’, che vedrà l’isola protagonista con le bravissime attrici Róisín Gallagher (nella serie Saoirse), Sinéad Keenan (Robyn) e Caoilfhionn Dunne (Dara).

Le numerose location nordirlandesi faranno da sfondo alla storia dell’amicizia che si sviluppa negli otto episodi, tra ricordi e presente, con le derive di percorso in cui la vita non va come si pensava dovesse andare. Il viaggio metaforico e reale di questa amicizia diventa un viaggio on the road attraverso l’amata Irlanda del Nord, che la creatrice Lisa McGee ha plasmato con passione, ironia e un pizzico di mistero, unendo mistero e commedia.

Come voluto dall’ideatrice di Derry Girls, la serie fa una sosta memorabile nella sua città, Derry (Londonderry). Non sarà difficile individuare punti iconici, tra cui il Peace Bridge e l’amato murale delle Derry Girls.

Parte del viaggio on the road è anche Belfast, con luoghi simbolo come le imponenti gru Harland & Wolff, luogo di nascita del Titanic, e punti di riferimento culturali e dell’ospitalità quali The Lyric Theatre, il Grand Central Hotel, il pub Duke of York e The American Bar.

Immancabile anche il ruolo dei panorami aspri e selvaggi delle coste dell’Irlanda del Nord, le sue verdissime colline e le ampie baie, elementi chiave nella storia. Il villaggio di pescatori della contea di Down, Ardglass, è diventato la città immaginaria di Knockdara, accanto alla vicina spettacolare baia di Rossglass e al faro di St John’s Point, reinventato come la drammatica ‘Murder Hole Beach’.

Anche la magnifica Causeway Coast è parte della trama ed è proprio lì che inizia l’avventura. Tra le location più belle figura una raffinata novità come The Harbourview Hotel, il primo hotel dedicato al whisky dell’Irlanda, rinominato nella serie Knockdara Hotel: costruito nel 1948 e già noto come Londonderry Arms Hotel, è stato un tempo di proprietà di Sir Winston Churchill.

Causeway Coast

Dall’Irlanda del Nord, il viaggio continua a ovest verso i paesaggi straordinari della contea di Donegal, lungo la Wild Atlantic Way, con scene ambientate a Dunlewey Lough e alla Church of the Holy Heart (Chiesa del Sacro Cuore) ai piedi delle Errigal Mountains, oltre al selvaggio passo Mamore Gap.

Pensando a un viaggio attraverso l’isola sulle orme delle tre amiche di ‘Da Belfast al Paradiso’, l’invito rivolto agli spettatori dalla creatrice funziona come ispirazione per costruire il proprio itinerario e come insegnamento di vita, emblematico della sottile ironia irlandese che contribuisce a rendere speciale un’esperienza on the road sull’isola.