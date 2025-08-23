Ospitalità di lusso: 5 esperienze da fare almeno una volta nella vita

Nel panorama sempre più competitivo dell’ospitalità di lusso in Italia, gli hotel a cinque stelle non si limitano più a offrire semplici comfort: l’obiettivo è stupire con esperienze straordinarie che trasformano ogni soggiorno in un ricordo indelebile.

In questo viaggio ci accompagna Federico Girelli, albergatore e fondatore di Cora Hospitality, piattaforma digitale progettata per semplificare le operazioni nelle strutture ricettive, che ha selezionato 5 esperienze indimenticabili che incarnano l’essenza del lusso italiano, da vivere almeno una volta nella vita.

Cena stellata privata sulla Terrazza Belvedere del Belmond Hotel Caruso

Il Belmond Hotel Caruso propone un’esperienza sensoriale a 360 gradi. Basti pensare alla possibilità di godere di una cena gourmet preparata da uno chef stellato e servita sulla sua Terrazza Belvedere, con una vista spettacolare sulla Costiera Amalfitana illuminata. L’esperienza include creazioni culinarie che esaltano i sapori del territorio, accompagnate da vini pregiati selezionati con cura. Il servizio impeccabile e la vista mozzafiato creano un’atmosfera di pura magia.

Giro in gondola privato al tramonto con serenata e champagne al The Gritti Palace

Affacciato sul Canal Grande, il The Gritti Palace di Venezia, offre un’esperienza imperdibile: un giro in gondola privato al calar del sole, con partenza dal molo esclusivo dell’hotel. Mentre si naviga tra i famosi canali al tramonto, un gondoliere dedicherà una serenata romantica, accompagnata da champagne e stuzzichini.

Il benessere olistico tra le cime all’Adler Spa Resort Dolomiti

Immerso nello scenario maestoso delle Dolomiti, l’Adler Spa Resort Dolomiti è un santuario dedicato al benessere del corpo e della mente. Un’esperienza rigenerante da provare in coppia è il trattamento ”Dolomiti Detox”: il tutto nella privacy di una cabina spa privata con vista panoramica sulle vette. Un percorso di purificazione e rilassamento profondo, in perfetta armonia con la natura circostante, creando un’esperienza di puro relax e connessione con la natura.

L’arte culinaria toscana tra le mura antiche del Castello di Casole

Nel cuore della campagna senese, Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany, offre un’immersione autentica nella cultura e nei sapori della Toscana: una lezione di cucina privata con gli chef esperti del castello, per apprendere le ricette tradizionali, utilizzando ingredienti freschi provenienti dalla tenuta. Al termine della lezione, la degustazione dei piatti preparati, abbinati ai pregiati vini locali. Un vero e proprio viaggio nel gusto.

L’eleganza del savoir-faire artigiano al Mandarin Oriental Milan

Nel cuore di Milano, il Mandarin Oriental celebra l’arte con un’esperienza immersiva tra botteghe nascoste e atelier esclusivi. La proposta “Arts & Crafts” offre un viaggio personalizzato tra i laboratori degli artigiani milanesi, accompagnati da una guida esperta. Gli ospiti possono scoprire pezzi unici, dialogare con i maestri del mestiere e vivere da vicino l’essenza del made in Italy.