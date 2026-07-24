Eurostat: a maggio +8,1% prezzi biglietti aerei

Nel 2026, il maggiore aumento dei prezzi nei servizi di trasporto aereo è stato registrato nel mese di maggio, con un aumento dell’8,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Giugno, invece, ha registrato un incremento più contenuto, pari al 3,1%. Lo confermano le ultime pubblicazioni di Eurostat.

“Il prezzo medio dei trasporti aerei in Ue ha subìto fluttuazioni significative dal gennaio dell’anno scorso”, riflettendo una “volatilità legata alla domanda di viaggi, alla stagionalità e ai recenti eventi geopolitici”, sottolineano dall’Ufficio di Statistica dell’Ue.

Osservando l’andamento dei prezzi su un periodo più esteso, tra il maggio 2025 e il giugno di quest’anno, il maggiore rincaro nei costi dei servizi di trasporto aereo è stato registrato nell’aprile 2025, con un incremento del +13,7% rispetto ad aprile 2024.