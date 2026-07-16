Codacons: in arrivo stangata sulle vacanze estive degli italiani

16 Luglio 2026, 12:40

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“Leggera riduzione del tasso di inflazione a giugno, ma sull’estate degli italiani si profila una nuova stangata determinata dall’incremento delle tariffe energetiche, dei prezzi dei carburanti e dei listini di tutto comparto del turismo e dei viaggi”. E’ quanto afferma il Codacons, commentando i dati dell’Istat.

Brutte notizie sul fronte dei trasporti, con il gasolio che a giugno è risultato più caro del 21,6% su base annua, +10,2% la benzina. Le tariffe dei traghetti aumentano in media del 3,7%, mentre le auto a noleggio costano il 4,8% in più.

Si impennano i listini degli stabilimenti balneari, in crescita del 12,9% su anno, mentre i prezzi dei viaggi “tutto compreso” risultano in aumento del 3,4%, i villaggi vacanza segnano a giugno un +3%, ristoranti e bar rincarano del 3,2%.

Sul fronte del trasporto aereo, infine, l’andamento delle tariffe è fortemente influenzato dall’effetto della guerra in Medio Oriente. In un solo mese i prezzi dei voli nazionali registrano un maxi-rincaro del 38%, mentre i voli europei e quelli intercontinentali, come conseguenza della minore domanda di viaggi all’estero, scendono sia su base mensile che su base annua.

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