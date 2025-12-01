Villa Crespi di Cannavacciuolo guida la 50 Top Italy del 2026

Il miglior ristorante in contesto di ospitalità alberghiera per 50 Top Italy 2026, guida online del meglio del Made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali, è Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, struttura dello chef e della moglie Cinzia Primatesta a Orta San Giulio, sul Lago d’Orta; al secondo posto Quattro Passi a Massa Lubrense, all’interno de La Veglia Relais e gestito dalla famiglia Mellino. Con la terza generazione della famiglia, alle redini della cucina c’è Fabrizio, mentre in sala troviamo Raffaele; terza posizione per L’Olivo del Jumeirah Capri Palace, a Capri, guidato dallo chef Andrea Migliaccio.

Quarta posizione per Al Gatto Verde e Francescana at Maria Luigia, all’interno di Casa Maria Luigia a Modena, che vede in cucina Jessica Rosval; quinta posizione per Villa Feltrinelli, all’interno del Grand Hotel a Villa Feltrinelli sul Lago di Garda, guidata dallo chef Stefano Baiocco; in sesta posizione La Rei Natura a Serralunga d’Alba, all’interno de Il Boscareto Resort & Spa, guidata dallo chef Michelangelo Mammoliti; settima posizione per il Santa Elisabetta, all’interno del Brunelleschi Hotel a Firenze, guidato dallo chef Rocco De Santis; ottavo posto per Da Vittorio a Brusaporto, all’interno de La Dimora, storica insegna guidata dalla famiglia Cerea; in nona posizione George Restaurant, all’interno del Grand Hotel Parker’s a Napoli, guidato dallo chef Domenico Candela. A chiudere la top ten, Enoteca La Torre, all’interno di Villa Laetitia a Roma, guidata dallo chef Domenico Stile. Qui la classifica completa

Prima la Campania con 11 strutture presenti, al secondo posto Toscana e Sicilia con 9 strutture a testa.

Il 20 ottobre è stata presentata la guida Trattorie e Bistrò Moderni e il 24 novembre la classifica Grandi Ristoranti. A seguire verranno svelati gli Spin Off, con un focus sui Migliori Ristoranti sotto i 100€ e i Migliori Bistrò Vegetali.

La presentazione della guida 50 Top Italy 2026 terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta lunedì 15 dicembre, al Teatro Manzoni di Milano, dove dal vivo verranno consegnati tutti i premi e scopriremo l’attesissima classifica dei 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, fuori dall’Italia.