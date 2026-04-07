Fausto Faggioli è il nuovo presidente della Cim

Fausto Faggioli, giornalista romagnolo e figura di riferimento nel marketing territoriale ed esperienziale, è stato eletto presidente della Commissione Nazionale Turismo della Confederazione Italiani nel Mondo (Cim).

“Un incarico che vivo con entusiasmo, responsabilità e con la consapevolezza che oggi più che mai il turismo può diventare una leva straordinaria per costruire futuro. Perché il turismo non è solo viaggiare: è relazione, identità, appartenenza. È il filo invisibile che unisce i territori italiani con le comunità degli italiani nel mondo e con gli italo-discendenti, trasformando le radici in opportunità, le storie in esperienze, le distanze in connessioni. Ma c’è qualcosa di ancora più profondo: il turismo può diventare una vera industria di pace, un’opportunità concreta di convivenza, di contaminazione positiva, di incontro e di abbraccio tra le persone. Un modo per conoscersi, rispettarsi e costruire fiducia, partendo dai territori per arrivare al mondo”, dichiara Faggioli.

Il nuovo presidente punta a costruire un modello di turismo capace di mettere al centro le persone, le comunità e i territori. L’elezione è avvenuta a Sesto Campano, in occasione della Conferenza nazionale e dell’insediamento ufficiale della Commissione.

“Grazie al presidente Federico Conte e al presidente Onorario Angelo Sollazzo per la fiducia e per la visione che stanno portando avanti”, conclude Faggioli.