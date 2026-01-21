2025 anno storico per il turismo in Messico: 48 mln di turisti stranieri

Il 2025 ha segnato un traguardo senza precedenti per il turismo in Messico: la ministra Josefina Rodríguez, parlando a Madrid, ha confermato l’arrivo di 48 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 13,8% rispetto all’anno precedente. L’annuncio precede l’apertura della Fiera Internazionale del Turismo (Fitur), dove il Messico figura come “Paese socio” con una massiccia delegazione di 900 rappresentanti da tutti i 32 stati federali.

Il settore, che vale l’8,7% del prodotto interno lordo, ha visto anche un forte movimento interno con 110 milioni di viaggiatori nazionali. Durante un convegno organizzato dal gruppo bancario Bbva, è stato siglato un accordo strategico con il Fondo Nazionale per il Turismo (Fonatur) per valorizzare circa 300 terreni in aree turistiche. L’intesa prevede finanziamenti bancari fino al 70% per nuovi progetti infrastrutturali. Eduardo Osuna, direttore di Bbva Messico, ha lodato la resilienza del comparto, evidenziando come la spesa media per visitatore sia salita a 1.229 dollari, sintomo di un turismo di maggiore qualità e impatto economico.