Da Air Transat vantaggi per chi viaggia in gruppo verso Toronto, Montréal, Lima e Cancun

Air Transat presenta i vantaggi dedicati ai passeggeri che scelgono di volare in gruppo in Canada, Perù e Messico, a partire da aprile fino ad ottobre 2026 da Roma e Venezia.

I voli di Air Transat sono già prenotabili su tutti i GDS. Le agenzie che intendono programmare un gruppo per l’Estate 2026 possono contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e sui seguenti vantaggi:

Voli Diretti da Roma e Venezia per Toronto

Voli Diretti da Roma per Montréal

Voli in Connessione da Roma e Venezia per Lima in Perù

Voli in Connessione da Roma per Cancun in Messico

Minimo 10 persone e risposte in 48 ore

Miglior tariffa e condizioni di gruppo vantaggiose

Combinabilità di aeroporti: es. in Montréal out Toronto o viceversa

Bagaglio in stiva da 23 Kg incluso nella tariffa

Bagaglio a mano incluso

Pasti inclusi

Toronto si conferma meta privilegiata per i viaggi studio all’estero, offrendo agli studenti un ambiente sicuro, accogliente e multiculturale. Toronto combina istituzioni educative di alto livello con una qualità della vita, rendendo l’esperienza formativa indimenticabile. Grazie ai voli diretti Air Transat da Roma (giornalieri) e Venezia (3 volte a settimana) l’organizzazione di gruppi viaggi studio risulta semplice e conveniente.

Per i viaggi di piacere, Air Transat propone la possibilità di creare itinerari flessibili con arrivo in una città e partenza dall’altra: Toronto in entrata e Montreal in uscita, o viceversa grazie ai voli diretti dall’Italia di Air Transat.Questa formula permette di massimizzare l’esperienza canadese, scoprendo il fascino cosmopolita di Toronto e l’anima europea di Montreal e anche la natura del Québec in un unico viaggio.

Air Transat offre dall’Italia connessioni ottimali via Toronto o Montréal per destinazioni soleggiate latino-americane da maggio ad ottobre 2026. Da Roma e Venezia è possibile raggiungere Lima, porta d’accesso al patrimonio Inca; da Roma si può raggiungere Cancun, il paradiso caraibico tra spiagge e cultura maya.