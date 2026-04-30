A Gran Canaria il Global Sustainable Islands Summit 2026

Gran Canaria ha ospitato il Global Sustainable Islands Summit 2026, principale forum internazionale dedicato allo sviluppo sostenibile delle isole, organizzato con il Cabildo de Gran Canaria. Dopo le edizioni precedenti in Canada e nei Caraibi, il vertice è approdato nell’isola delle Canarie, riconosciuta come hub strategico per la sostenibilità in Europa e nella regione della Macaronesia.

L’evento ha riunito leader istituzionali, esperti e stakeholder provenienti da oltre 50 Paesi e rappresentanti di circa 40 isole per confrontarsi sulle principali sfide legate allo sviluppo sostenibile dei territori insulari.

Il Summit si inserisce nella strategia dell’isola basata sull’Agenda Ecoislas, che promuove un modello di sviluppo resiliente e climaticamente neutro, integrando temi come energia rinnovabile, gestione dell’acqua, biodiversità, economia circolare, sovranità alimentare e turismo sostenibile.

Tra i principali temi affrontati durante le tre giornate di lavori: sistemi energetici resilienti, economia blu, innovazione marittima, turismo circolare, adattamento climatico e nuovi strumenti di finanziamento per lo sviluppo sostenibile delle isole.

Nel corso del vertice è stata presentata anche la Strategia di Azione Climatica di Turismo de Gran Canaria, pensata per rafforzare un modello turistico responsabile e rigenerativo.

Il summit, arricchito da panel, sessioni tecniche e momenti di networking, ha confermato il ruolo di Gran Canaria come laboratorio internazionale di sostenibilità e punto di riferimento per la cooperazione tra territori insulari impegnati nella transizione ecologica.