Agli italiani piace il Sol Levante: Tokyo la città più visitata

Il Giappone si impone come una delle mete più magnetiche del momento, grazie a un mix raro di cultura,

estetica e vita urbana. Lo dicono anche i numeri: secondo gli ultimi dati della Japan National Tourism Organization (JNTO), nel 2025 i visitatori stranieri in Giappone hanno raggiunto quota 42.683.600 nuovo record, con una crescita del 15,8% rispetto all’anno precedente.

E l’Italia? È tra i Paesi europei che guardano al Giappone con un entusiasmo sempre più evidente. Nel 2025, secondo JNTO, i visitatori provenienti dall’Italia sono stati 309.400, in aumento del 34,6% rispetto all’anno precedente: il secondo incremento più alto in Europa dopo la Spagna (34,7%). Un segnale chiaro: il Giappone è entrato stabilmente nella lista dei desideri dei viaggiatori italiani. Se poi si parla di città, la protagonista è una sola: Tokyo. Nella classifica JNTO delle città più visitate (pubblicata nel 2025 su dati di viaggio del 2024), Tokyo risulta la destinazione numero uno per i turisti stranieri in Giappone. E tra gli italiani il dato è quasi “total look”: il 95% passa da Tokyo, ben oltre Kyoto, che si ferma al 73%.

Tokyo seduce anche per il suo ritmo: un’indagine del Governo Metropolitano di Tokyo (pubblicata nel 2025) racconta un pubblico italiano giovane, con una forte presenza di ventenni seguiti dai trentenni. L’85% viaggia per turismo e tempo libero, mentre il 65% è alla prima visita. I quartieri più amati? Shibuya, Akihabara e Ginza. E tra le motivazioni ricorrono la gastronomia, l’architettura tradizionale, l’immersione nella cultura giapponese: perché qui, nello spazio di una sola giornata, puoi passare dalle insegne al neon a un dettaglio di legno e carta che sembra sospendere il tempo.

A rendere l’esperienza ancora più ‘su misura’ è l’ospitalità: Tokyo continua ad ampliare la propria offerta

alberghiera con nuove aperture pensate per stili di viaggio diversi, dal city break all’esperienza luxury. Nel

2026 è prevista l’inaugurazione di nuovi hotel, tra cui un debutto atteso: Waldorf Astoria Tokyo Nihonbashi, primo Waldorf Astoria in Giappone (gruppo Hilton), pronto a portare in città un nuovo accento di eleganza e comfort.

E non è tutto: sono inoltre in programma nuove strutture ricettive in quartieri come Hibiya, Takanawa,

Shibuya–Ebisu, Oimachi e Asakusa. Un’espansione che amplia le possibilità di soggiorno e rende ancora

più immediato l’accesso alle esperienze culturali, gastronomiche e turistiche della capitale.