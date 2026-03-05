Voli sospesi in Medio Oriente, Giappone prepara charter

Il Giappone attiverà voli charter per evacuare i propri cittadini da Kuwait, Bahrein, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, mentre non si attenua l’intensità del conflitto che vede coinvolti Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il ministero degli Esteri di Tokyo ha innalzato al livello 3 – il secondo più alto nella scala di allerta – l’avviso di pericolo anche per Arabia Saudita e Oman, invitando i connazionali a “evitare qualsiasi viaggio”.

Sono circa 11.000 i giapponesi sono registrati nei formulari di notifica per residenti e viaggiatori in Medio Oriente, che consentono l’invio di informazioni di emergenza.

I giapponesi che intendono lasciare l’area saranno trasferiti via terra verso Arabia Saudita e Oman, per poi imbarcarsi sui voli charter diretti a Tokyo. Nonostante gli aeroporti internazionali dei due Paesi mantengano operativi i voli commerciali, il governo ha optato per i charter per le difficoltà nel reperire biglietti.

Japan Airlines ha confermato l’estensione della sospensione dei voli tra l’aeroporto di Haneda a Tokyo e Doha fino al 15 marzo, con partenze da Haneda cancellate fino al 14, e da Doha fino al giorno successivo. Il ministero della Difesa ha avviato consultazioni per un eventuale impiego di velivoli delle Forze di Autodifesa nel caso in cui non fossero disponibili charter civili.