Boom di turisti in Portogallo: 15 mln nel I semestre

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica portoghese (Ine), nel I semestre di quest’anno il Portogallo ha avuto quasi 15 milioni di turisti e i ricavi del settore sono cresciuti del 7,8%, toccando quota tre miliardi di euro.

La crescita si deve all’aumento del 3,6% del numero di ospiti nelle strutture ricettive del Paese, dove in totale, tra gennaio e giugno, sono stati registrati 36,4 milioni di pernottamenti. Fra questi, i pernottamenti dei portoghesi (10,7 milioni) registrano una crescita maggiore: +6%, mentre quelli degli stranieri (25,8 milioni) sono aumentati solo dell’1%.

Regioni come quelle di Lisbona, isola di Madeira e Algarve hanno la maggiore concentrazione di turisti stranieri, con percentuali sopra l’80%. La percentuale scende intorno al 35% nelle regioni centrali e in Alentejo, dove la presenza di turisti nazionali ha un peso maggiore.

Per quanto riguarda i salari del settore turistico, la retribuzione mensile lorda per dipendente è aumentata del 6,6% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi sui 1.370 euro, un valore inferiore di circa 300 euro rispetto alle altre attività dell’economia nel suo complesso, dove la retribuzione media è aumentata del 6%.