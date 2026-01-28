Cina cancella voli su 49 rotte per il Giappone

La Cina ha cancellato tutti i voli di linea su 49 rotte aeree con il Giappone, mentre il ministero degli Esteri ha ribadito gli avvertimenti sui viaggi e ha esortato i suoi concittadini a evitare di visitare il Sol Levante, soprattutto durante le imminenti e lunghe festività del Capodanno lunare. I dati pubblicati dalla piattaforma di viaggi mandarina Flight Master hanno mostrato che i tassi di cancellazione per i voli tra i due Paesi hanno raggiunto il 47,2% a gennaio (+7,8% rispetto a dicembre).

A partire dal 26 gennaio, i voli su 49 rotte programmate per febbraio sono stati cancellati, inclusi 113 voli tra l’aeroporto internazionale Daxing di Pechino e quello internazionale Kansai di Osaka, nonché 13 voli tra lo scalo Bao’an di Shenzhen e quello New Chitose di Hokkaido.

Anche i vettori cinesi, tra cui Air China, China Eastern e China Southern Airlines, hanno esteso le modifiche ai voli e le politiche di rimborso per i viaggi legati al Giappone fino al 24 ottobre. In precedenza, la politica di rimborso e di modifica gratuita era applicabile solo fino al 28 marzo.

Le politiche delle compagnie aeree sono state annunciate per la prima volta a novembre nel mezzo delle crescenti tensioni tra Pechino e Tokyo in seguito alle osservazioni della premier giapponese Sanae Takaichi, secondo cui un attacco cinese a Taiwan potrebbe equivalere valere a una “situazione pericolosa per la sopravvivenza”, innescando una potenziale risposta militare nipponica. Il numero di turisti in Giappone provenienti dalla Cina nel mese di dicembre è sceso di circa il 45% rispetto all’anno precedente, arrivando a 330.000 unità.