Omio debutta in Giappone

Omio debutta nel suo 47° mercato: il Giappone e segna un cambiamento significativo nel modo in cui i viaggiatori internazionali si muovono all’interno del Paese. Dai velocissimi treni Shinkansen alle estese reti ferroviarie regionali, dagli autobus a lunga percorrenza ai voli domestici, fino alle numerose rotte in traghetto e ai Japan Rail Pass, la piattaforma riunisce uno degli ecosistemi di trasporto più sofisticati al mondo in un’esperienza semplice e integrata.

Il Giappone sta registrando numeri record di turisti in arrivo. Nel 2025 il Paese ha superato per la prima volta i 40 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 15,8% su base annua, consolidando la sua posizione tra le destinazioni più richieste al mondo. Con i principali media e influencer di viaggio che indicano il 2026 come l’anno perfetto per visitarlo, l’interesse è destinato a rimanere altissimo.

Tassi di cambio favorevoli hanno ulteriormente aumentato l’attrattività del Giappone, rendendolo ancora più accessibile ai viaggiatori internazionali, soprattutto durante l’alta stagione turistica. Con l’aumento dei flussi, destinazioni iconiche come il Monte Fuji e Kyoto stanno registrando una domanda crescente. Promuovere una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici diventa quindi fondamentale per preservare sia l’autenticità delle esperienze di viaggio, sia la vitalità delle comunità locali.

La rete di trasporti via terra del Giappone è tra le più estese e utilizzate al mondo. E i treni ad alta velocità sono solo l’inizio. Autobus interurbani ad alta frequenza, una rete capillare di voli domestici e numerose rotte in traghetto che collegano migliaia di isole contribuiscono a creare un sistema di mobilità estremamente articolato, soprattutto per chi non lo utilizza abitualmente.

Omio riunisce questa complessità in un’unica esperienza fluida. I viaggiatori possono cercare, confrontare e prenotare biglietti per Shinkansen, treni regionali, autobus a lunga percorrenza, voli domestici e traghetti direttamente da un’unica app. Chi desidera esplorare il Giappone con itinerari multi-tappa può inoltre acquistare Japan Rail Pass direttamente su Omio. Riunendo tutte queste opzioni di trasporto in un’unica piattaforma, Omio elimina le difficoltà legate alla navigazione di sistemi poco familiari e permette di esplorare il Paese in modo completamente nuovo, nel rispetto della cultura locale.

Per molti viaggiatori di lungo raggio, il sistema di trasporti giapponese può apparire complesso. Disponibile in 32 lingue e con supporto per 33 valute, Omio apre le porte del Paese anche ai viaggiatori meno esperti, offrendo loro la sicurezza necessaria per uscire dalla propria comfort zone. Per i viaggiatori più esperti, invece, l’ampia copertura della piattaforma rende più accessibili anche le regioni meno conosciute, contribuendo a ridurre la pressione turistica sulle destinazioni più iconiche.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Japan Railways, Omio introduce Omio Advance, una nuova funzionalità che consente di prenotare fino a 12 mesi in anticipo.

Il lancio in Giappone rappresenta un passo importante nella strategia di crescita globale dell’azienda: diventa infatti il 47° mercato di Omio e il primo in Asia orientale. Dopo i recenti lanci nel Sud-Est asiatico e in Brasile, Omio continua a espandersi in alcuni degli ecosistemi di mobilità più dinamici al mondo.

Entro il 2028, il gruppo Omio punta a operare in oltre 70 mercati.