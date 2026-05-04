Cina, folla sulla Grande Muraglia per la Golden Week
04 Maggio 2026, 12:20
Grandi folle di visitatori affollano la sezione più popolare della Grande Muraglia cinese, Badaling, nel primo giorno della settimana di festività del Primo Maggio. La settimana del Primo Maggio è una delle tre principali Golden Week cinesi, insieme alla Festa Nazionale del 1 ottobre e al Festival di Primavera di gennaio o febbraio.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social