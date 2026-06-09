Cuba perde un’altra catena alberghiera straniera per le sanzioni Usa

Nuovo colpo per il turismo cubano. Dopo le spagnole Meliá e Iberostar e la canadese Blue Diamond, anche la catena alberghiera indonesiana Archipelago International ha confermato l’uscita dall’isola, interrompendo la gestione di sei strutture operate con il marchio Aston.

La decisione, riferiscono i media regionali, arriva in seguito all’entrata in vigore delle nuove misure statunitensi contro il gruppo Gaesa, il conglomerato controllato dalle forze armate cubane che gestisce una parte significativa del settore turistico nazionale. Washington ha imposto alle aziende straniere che intrattengono rapporti con Gaesa di interrompere o riorganizzare le proprie attività per evitare possibili sanzioni finanziarie.

Archipelago ha spiegato di aver trasferito la gestione degli hotel ai proprietari delle strutture “in conformità con i requisiti delle sanzioni statunitensi”, precisando di non escludere un ritorno a Cuba qualora il contesto internazionale dovesse migliorare. Il progressivo ridimensionamento della presenza di operatori stranieri nel settore alberghiero arriva mentre Cuba affronta una delle fasi economiche più difficili degli ultimi decenni, segnata dal calo del turismo, dalla crisi energetica e dalla cronica scarsità di valuta estera.