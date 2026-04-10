Dopo 7 anni tornano i voli diretti tra USA e Venezuela

American Airlines riprenderà i voli diretti tra Caracas e Miami il prossimo 30 aprile, ripristinando dopo sette anni di stop il collegamento aereo regolare tra il Venezuela e gli Stati Uniti. La compagnia aerea opererà la rotta tramite la sua controllata Envoy Air con aeromobili Embraer 175 da 82 posti. Inizialmente è previsto un servizio giornaliero senza scali tra l’Aeroporto Internazionale di Miami (Mia) e quello di Maiquetía a Caracas (Ccs), anche se la frequenza esatta e i prezzi dei biglietti non sono ancora stati specificati.

“Una volta completate tutte le approvazioni governative e i controlli di sicurezza, American prevede di offrire un servizio giornaliero senza scali”, ha indicato la compagnia in un comunicato.

I voli non sono ancora in vendita sulla sua piattaforma mentre si stanno ultimando le restanti procedure normative. Il vicepresidente esecutivo di American Eagle, Nate Gatten, ha ringraziato il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, e il senatore Marco Rubio, nonché l’attuale amministrazione di Caracas, per gli sforzi compiuti al fine di rendere possibile la ripresa dei collegamenti. “Il nostro ritorno non sarebbe possibile senza questa solida collaborazione”, ha affermato.

I voli diretti di American Airlines verso il Venezuela erano stati sospesi nel 2019 per motivi di sicurezza e normativi, nel contesto della crisi politica ed economica del Paese, durante il primo mandato di Donald Trump. L’autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti nel marzo 2026, con validità di due anni, ha quindi riaperto le porte al primo servizio di linea di una compagnia aerea statunitense.

Questa ripresa faciliterà i viaggi della numerosa diaspora venezuelana negli Stati Uniti, così come quelli di imprenditori e dirigenti di aziende statunitensi che, dopo la caduta di Nicolás Maduro, lo scorso 3 gennaio, stanno ora tornando in Venezuela, grazie alla collaborazione tra i governi di Trump e della presidente ad interim Delcy Rodríguez.