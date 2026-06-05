Ita sempre più sul lungo raggio: Caracas prossima meta?

“Il nucleo della strategia di Ita Airways è l’hub di Fiumicino, la crescita del lungo raggio, degli aerei widebody, dei voli intercontinentali”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Ita Airways, Joerg Eberhart, al convegno ‘Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?’ organizzato da Enac in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, in cui è stato presentato il Fact Book 2026, il rapporto annuale del Centro Itsm – Iccsai.

“Se vogliamo aumentare le quote di mercato dobbiamo crescere più velocemente rispetto al 5%” del traffico aereo in Italia “e questo prevede il nostro piano industriale, raggiungere nel 2030 30 macchine di lungo raggio, dopo che l’anno scorso siamo partiti da 22, questo ci permette di guadagnare quote di mercato a Fiumicino”, ha spiegato l’a.d di Ita.

E a proposito dello sviluppo delle rotte di lungo raggio, potrebbe essere il Roma-Caracas uno dei prossimi collegamenti operati da Ita, secondo quanto ha anticipato lo stesso presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma. “Siamo stati insieme all’ambasciata del Venezuela (con l’a.d di Ita Airways, Joerg Eberhart, ndr) perché insieme stiamo facendo in modo di poter avere un collegamento Roma-Caracas. L’impegno che Joerg ha preso è qualcosa di importante anche per l’economia del nostro Paese perché il collegamento intercontinentale determina la possibilità di sviluppare l’economia”, ha sottolineato Di Palma.