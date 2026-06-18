Dubai: il futuro è in crescita tra eventi e collegamenti

Il settore turistico di Dubai ha confermato compattezza e fiducia nel futuro durante il City Briefing semestrale organizzato dal Dubai Department of Economy and Tourism (DET) alla Dubai Opera. All’evento hanno partecipato oltre 1.700 rappresentanti di turismo, aviazione, ospitalità, retail, eventi, istituzioni e media, segnando il record assoluto di presenze.

Tra i progetti che sosterranno la crescita futura figurano la nuova Gold Line della metropolitana, la Blue Line prevista per il 2029, e l’espansione dell’Al Maktoum International Airport, destinato a diventare il più grande hub aeroportuale del mondo. Sul fronte eventi, attesi il ritorno del Dubai Summer Surprises a luglio e la decima edizione del Dubai Fitness Challenge tra ottobre e novembre.

Dubai arriva al 2026 forte dei risultati record ottenuti nel 2025, con crescita del PIL del 6,4% nell’ultimo trimestre, 95,2 milioni di passeggeri transitati dal Dubai International Airport e un andamento positivo degli arrivi internazionali.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto strategico per rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato e accelerare gli obiettivi dell’Agenda Economica Dubai D33. Al centro del dibattito la risposta coordinata agli sviluppi regionali, la resilienza dimostrata dall’industria turistica e le prospettive per la seconda metà del 2026.

Il DET ha evidenziato le misure adottate per garantire continuità operativa, tra cui il coordinamento con Emirates, flydubai e Dubai Airports, oltre a un pacchetto governativo straordinario da 2,5 miliardi di AED destinato a turismo, ospitalità e intrattenimento.