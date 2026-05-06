Egitto ospita il summit World Travel & Tourism Council

L’Egitto ospiterà dal 6 al 9 maggio uno degli incontri annuali del World Travel & Tourism Council (Wttc), organismo globale che si propone di promuovere una crescita sostenibile per il settore, collaborando con governi e istituzioni internazionali per creare posti di lavoro, incrementare le esportazioni e generare valore. L’incontro, riservato alla leadership di settore, si terrà a bordo della Cristal Serenity, una nave da crociera di lusso, in transito per tre giorni lungo il Canale di Suez, scelto simbolicamente per celebrare il commercio e la connettività globale.

All’incontro parteciperanno vari ministri del Turismo, Ceo e leader globali del settore provenienti da Medio Oriente, Europa e America Latina. Sarà presente, fra gli altri, in veste privata, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, presente anche al Cairo a novembre per l’inaugurazione del Grande Museo Egizio.

L’obiettivo dell’evento, e del Wttc, è quello di accelerare la ripresa del turismo globale e rafforzare il coordinamento tra governi e industria privata in un momento di pressanti sfide geopolitiche. L’iniziativa è ospitata dal governo egiziano e supportata da partner come la Antonio Lefebvre Foundation, Coral Travel Group e Abercrombie & Kent.

Nel corso dell’incontro si parlerà di resilienza geopolitica, ovvero di come mantenere i confini aperti e la fiducia dei viaggiatori nonostante le instabilità regionali, accelerare ripresa e crescita in mercati chiave come Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, di cultura, e di lavoro, in un settore che non sempre riesce a far incontrare al meglio domanda e offerta.

In ottobre il Wttc terrà a Malta il suo 26° Global summit.