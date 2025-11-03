Finalmente apre il nuovo Museo Egizio, tutte le info utili

Uno spettacolo durato diverse ore con attori, ballerini, cantanti e musicisti, giochi di luce e fuochi d’artificio al quale hanno assistito, accanto al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, una quarantina tra teste coronate e capi di Stato e di governo, ha salutato l’apertura del Grand Egyptian Museum (Gem), il museo che con i suoi 500 mila metri quadri ha soffiato al Louvre lo scettro di maggiore museo del mondo, nonostante sia dedicato ad una sola civiltà.

Oltre 100 mila i reperti dell’Antico Egitto conservati, tra i quali spicca il tesoro di Tutankhamon, il faraone bambino, finalmente riunito dopo essere stato a lungo diviso tra Il Cairo e Luxor. Al centro, la splendida maschera funeraria d’oro e lapislazzuli, destinata a conferire al giovane re, morto a soli 19 anni, quella eternità promessa dagli dei e realizzata in forma di memoria. Una bellezza che, ora si sa, non apparteneva al vero Tutankhamon, adolescente di salute cagionevole e con un piede equino.

Il vecchio museo di piazza Tahrir, nel pieno centro del Cairo, resterà ad eterna testimonianza di un modo di fare archeologia e museologia divenuto comunque storia anche se oggi superato. Il nuovo Grand Egyptian Museum, detto Gem, appartiene a un’altra generazione, e come molti musei moderni fa storia a sè.

Il Museo si trova a ridosso delle piramidi di Giza, tanto da essere a volte soprannominato ‘la quarta piramide’ dopo quelle di Cheope, Chefren e Micerino, alle quali è ora collegata da un passaggio lungo due chilometri.

Il nuovo museo ospita una collezione di manufatti egizi risalenti a vari periodi della civiltà egizia, dal periodo predinastico all’Egitto copto, con un totale stimato di oltre 100.000 reperti, almeno 20.000 dei quali esposti per la prima volta in assoluto. La sola collezione completa di Tutankhamon, conta 5.398 pezzi. Alcuni oggetti recentemente restaurati saranno esposti per la prima volta, come la seconda nave solare di Cheope, la collezione della regina Hetepheres (madre di Cheope)e una raccolta di oggetti di Yuya e Thuyu, genitori della regina Tiye, in parte esposti in questi giorni alla mostra I Tesori dei Faraoni in corso a Roma, alle Scuderie del Quirinale.

Tuttavia, scrigno all’altezza dei tesori che contiene, il Gem vuole essere il centro di un polo turistico completo, dove hotel, viabilità e fruibilità si sviluppino al massimo livello, rimpinguando una economia che vede nel turismo la voce principale. Sono diciotto milioni i visitatori attesi in tutto l’Egitto per fine anno, mentre Il Cairo conta che i visitatori del solo museo si attestino sui 5 milioni all’anno.

Per l’Italia era presente il ministro della Cultura Alessandro Giuli: “è una gioia e un onore rappresentare il governo italiano all’inaugurazione del Grand Egyptian Museum – ha detto il ministro -. Uno scrigno che esalta la magnificenza della civiltà egizia e il suo fascino senza tempo. Siamo lieti che questo straordinario patrimonio culturale, orgoglio dell’Egitto, abbia una nuova, monumentale casa. Investire nella cultura è essenziale per promuovere pace, stabilità e sviluppo nel Mediterraneo. Italia ed Egitto vantano rapporti millenari e una cooperazione culturale esemplare, che apporta benefici a entrambe le Nazioni e rappresenta un modello di riferimento per il dialogo euro-mediterraneo”.

L’evento era atteso da decenni costellati da disordini, guerre, pandemia e false partenze che la presidenza egiziana ha voluto ora celebrare in gran pompa, soprattutto per rilanciare una economia trainata dal turismo ma anche per mostrare un Egitto, nelle sue intenzioni, “ponte tra i popoli votati alla cultura e alla pace”.

Il museo aprirà le porte al pubblico martedì 4 novembre.

Daily except Saturdays and Wednesdays

GEM Complex: 8:30 AM – 7 PM

Galleries: 9 AM – 6 PM

Last ticket purchase: 5 PM

Saturdays and Wednesdays

GEM Complex: 8:30 AM – 10 PM

Galleries: 9 AM – 9 PM

Last ticket purchase: 8 PM

GEM Children’s Museum

Sunday to Thursday: 1 PM – 5 PM

Friday & Saturday: 10 AM – 5 PM

Last ticket purchase: 4 PM

Questi gli orari di apertura:

Mercoledì e sabato

Complesso: ore 8.30 – 22.00

Gallerie: ore 9.00 – 21.00

Chiusura biglietteria: ore 20.00

Altri giorni

Complesso: ore 8.30 – 19.

Gallerie: ore 9 – 18.

Chiusura biglietteria: ore 17

La durata della visita consigliata è di 3-4 ore.

Prezzi

Biglietto Adulti: EGP 1.450 (circa 27 euro)

Biglietto Bambini (4-12 anni): EGP 730

Biglietto Studenti (13-21 anni): EGP 730

https://gem.eg/