Il Brasile costruirà il treno più veloce dell’America Latina

Il governo brasiliano ha annunciato la costruzione del primo treno ad alta velocità del Paese, destinato a diventare il più rapido dell’America Latina. Il progetto, battezzato Tav, collegherà i poli Rio de Janeiro, San Paolo e Campinas. L’investimento, stimato tra i 10 e i 20 miliardi di dollari, rappresenta una delle più grandi opere infrastrutturali della regione.

Una volta operativo, dal 2032 dopo l’avvio dei lavori nel 2027, la Tav permetterà di coprire i 510 chilometri tra Rio e San Paolo in appena un’ora e 45 minuti. Secondo il ministero dei Trasporti brasiliano, la nuova linea consentirà di raddoppiare la capacità del sistema ferroviario e di promuovere soluzioni di trasporto più sostenibili e sicure.

Il modello si ispira alle esperienze di Giappone e Unione Europea, adattandole alle caratteristiche territoriali del Brasile. Oltre a ridurre tempi e costi di spostamento, il progetto creerà migliaia di posti di lavoro e stimolerà filiere tecnologiche locali, confermando la scommessa del Brasile su innovazione, sostenibilità e integrazione regionale.