In Thailandia voli gratis per turisti stranieri

La Thailandia ha deciso di lanciare un programma di voli interni gratuiti per 200mila turisti stranieri tra settembre e novembre. La campagna, denominata ‘Buy International, Free Thailand Domestic Flights’, permetterà di richiedere un volo di andata e ritorno all’interno della Thailandia prenotando direttamente tramite compagnie aeree o agenzie di viaggio.

Sostenuto dal ministero del Turismo, il programma sarà attivo da settembre a novembre, se riceverà l’approvazione del governo, che sovvenzionerà fino a 1750 Bath (Thb, circa 40 euro) per un biglietto di sola andata o 3500 Thb (80 euro) per un viaggio di andata e ritorno, includendo anche 20 kg di bagaglio registrato. La promozione vale solo per chi arriva nel Paese in aereo e le prenotazioni effettuate prima del lancio del programma non saranno valide.

L’obiettivo è spingere i viaggiatori al di là delle mete più frequentate come Bangkok, Phuket e Chiang Mai. Sei vettori aerei – Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air e Thai Vietjet – parteciperanno all’iniziativa.

Per incentivare i visitatori, il governo ha introdotto altre misure: esenzione dalle tasse d’ingresso, eliminazione delle restrizioni sui visti per turisti cinesi, visti per nomadi digitali, e persino progetti di costruzione di casinò.