Israele sospende in extremis cancellazione di milioni di biglietti aerei

L’Autorità aeroportuale israeliana ha sospeso in extremis la lettera alle compagnie aeree con cui avrebbe dovuto ordinare la cancellazione di oltre 2,4 milioni di biglietti aerei durante l’estate e le festività autunnali ebraiche a causa degli aerei militari americani parcheggiati nello scalo internazionale di Tel Aviv.

Lo riferisce Ynet. La decisione è stata presa in seguito ai progressi nei colloqui per il trasferimento di una parte degli aerei cisterna e da trasporto. Attualmente, circa 75 aerei americani si trovano nel Ben Gurion, occupando una parte significativa della capacità disponibile per il parcheggio degli aeromobili civili. Secondo fonti di Ynet, una prima fase dovrebbe consentire la partenza di circa 20 aerei Usa nei prossimi giorni.