Kenya, turisti ungheresi e tedeschi morti in schianto aereo
28 Ottobre 2025, 13:12
Sono otto turisti di nazionalità ungherese e 2 tedeschi, insieme al pilota keniano del velivolo, le vittime dell’incidente aereo di questa mattina nella località turistica di Diani, sulla costa del Kenya.
Lo ha confermato in un comunicato rilasciato ai media la compagnia aerea locale Mombasa Air, proprietaria del Cessna Caravan che si è schiantato, per cause ancora da verificare, poco dopo il decollo dall’aeroporto costiero, diretto verso un campo safari della riserva nazionale del Masai Mara.
Sebbene la causa esatta dell’incidente non sia ancora stata stabilita, fonti vicine alla situazione hanno citato la scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche sfavorevoli come possibile causa del fatale incidente, come riporta Kenyans.
PH https://www.malindikenya.net