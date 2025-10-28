Kenya, turisti ungheresi e tedeschi morti in schianto aereo

28 Ottobre 2025, 13:12

Sono otto turisti di nazionalità ungherese e 2 tedeschi, insieme al pilota keniano del velivolo, le vittime dell’incidente aereo di questa mattina nella località turistica di Diani, sulla costa del Kenya.

Lo ha confermato in un comunicato rilasciato ai media la compagnia aerea locale Mombasa Air, proprietaria del Cessna Caravan che si è schiantato, per cause ancora da verificare, poco dopo il decollo dall’aeroporto costiero, diretto verso un campo safari della riserva nazionale del Masai Mara.

Sebbene la causa esatta dell’incidente non sia ancora stata stabilita, fonti vicine alla situazione hanno citato la scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche sfavorevoli come possibile causa del fatale incidente, come riporta Kenyans.

PH https://www.malindikenya.net

aereo da turismokenyaschianto aereo Esteri
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati