La Cina punta a 190 mln di turisti stranieri entro il 2030

La Cina punta ad attirare 190 milioni di turisti stranieri entro il 2030, con una spesa complessiva superiore a 150 miliardi di dollari, nell’ambito di un piano quinquennale per trasformare il Paese in una “potenza del turismo”. Lo riferisce il Global Times, citando il nuovo programma diffuso oggi dal ministero della Cultura e del Turismo.

Il piano prevede il progressivo ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, l’estensione dei Paesi beneficiari e l’apertura di nuove rotte aeree internazionali, oltre all’aumento dei voli e della capacità di trasporto. Previsto anche il rafforzamento dei servizi destinati ai visitatori stranieri, con la formazione di guide in lingua estera, l’impiego di strumenti di traduzione basati sull’intelligenza artificiale e la promozione del marchio China Service.

Secondo i dati ufficiali richiamati dal quotidiano, nel 2025 la Cina ha registrato 154,5 milioni di ingressi dall’estero (+17,1% su base annua), con una spesa turistica di 131,1 miliardi di dollari (+39,2%). Entro il 2030, il governo stima inoltre di raggiungere 8,3 miliardi di viaggi turistici interni.