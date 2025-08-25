La Giordania decolla con nuove rotte e più collegamenti

La Giordania si prepara a una stagione turistica in forte ripresa grazie all’espansione dei collegamenti aerei con le principali città europee e italiane in particolare. Le compagnie low cost Wizz Air e Ryanair rilanceranno e potenzieranno i propri voli entro la fine di agosto, rendendo il Paese ancora più accessibile e competitivo integrando i collegamenti della compagnia di bandiera Royal Jordanian che vola su Amman una volta al giorno da Roma Fiumicino e quattro volte la settimana da Milano Malpensa.

Per cominciare, da martedì 26 agosto Wizz Air riattiverà la rotta Budapest–Amman, con 2 voli settimanali operativi tutto l’anno. Per quanto riguarda l’Italia, Wizz Air dal 16 settembre volerà su Amman da Milano Malpensa due volte la settimana, mentre il collegamento da Roma Fiumicino – sempre con due voli settimanali – verrà riattivato dal 29 marzo 2026. Ryanair riprenderà i voli da Milano Bergamo il 20 settembre con due frequenze settimanali, che diventeranno tre dal 28 ottobre. Dal 27 ottobre ripartono i collegamenti bisettimanali da Bologna e dal 28 ottobre anche da Roma Ciampino, Pisa e Trieste.

Il nuovo Ministro del Turismo e delle Antichità, Emad Hijazin, ha annunciato che la stagione invernale 2025-2026 offrirà la più estesa rete di voli low cost mai attivata in Giordania: 18 città europee saranno collegate direttamente al Regno, grazie a Ryanair, Wizz Air ed Eurowings in partenza dall’Aeroporto Internazionale Queen Alia. Grande attenzione anche su Aqaba, destinazione strategica per il turismo balneare e invernale, che sarà collegata a quattro città europee – Katowice e Varsavia (Polonia), Bucarest (Romania) e Sofia (Bulgaria) – con due voli settimanali ciascuna.

Abdul Razzaq Arabiyat, Direttore Generale del Jordan Tourism Board (JTB), conferma che i collegamenti riprenderanno con maggiore intensità dal 16 settembre e proseguiranno fino a marzo 2026, con estensioni previste anche per la stagione estiva. Tra le nuove rotte figurano, oltre ai collegamenti diretti dall’Italia, anche Parigi, Londra, Madrid, Vienna, Budapest, Praga e Stoccarda, che rafforzeranno l’arrivo di visitatori europei nei luoghi simbolo del turismo giordano.

Questa nuova connettività favorirà la crescita del turismo verso siti iconici come Petra, Wadi Rum, il Mar Morto e Aqaba, riportando la Giordania tra le destinazioni di punta nel panorama turistico internazionale. “L’ampliamento dei collegamenti aerei è parte della nostra strategia per rilanciare il turismo dopo le sfide regionali e offrire ai viaggiatori un accesso più facile e conveniente al nostro patrimonio storico e naturale unico”, ha dichiarato Arabiyat.