Miami, l’Italia entra nella Top 10 dei mercati internazionali

Greater Miami e Miami Beach consolidano il proprio appeal sul mercato europeo e archiviano un’annata da record. In occasione dell’evento annuale State of the Travel & Tourism Industry, il Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) ha annunciato che nel 2025 l’Italia si è posizionata all’ottavo posto assoluto tra i principali mercati internazionali della destinazione, confermando l’alto gradimento dei viaggiatori italiani per i segmenti leisure, lifestyle, enogastronomico e culturale della Florida.

I dati globali presentati nello storico Biltmore Hotel di Coral Gables fotografano un comparto in salute eccellente, capace di intercettare 28,3 milioni di visitatori per un impatto economico complessivo di 32,2 miliardi di dollari. La spesa turistica diretta nella contea di Miami-Dade ha toccato i 22,7 miliardi di dollari (+4,1% sul 2024), con il settore dell’hôtellerie a fare la parte del leone (10,4 miliardi). Un exploit guidato in larga parte dai turisti long-haul internazionali, caratterizzati da un’alta capacità di spesa che si attesta su una media di oltre 1.150 dollari a persona per viaggio. I primi mesi del 2026 confermano il trend: la destinazione guida la classifica alberghiera statunitense per occupazione, tariffa media giornaliera (ADR) e ricavo per camera disponibile (RevPAR).

Ilpresidente & CEO del GMCVB, David Whitaker, e la Board Chair, Julissa Kepner, hanno sottolineato come il turismo rappresenti l’8% del PIL locale e un motore fondamentale per l’occupazione (sostiene il 10% dei posti di lavoro della contea). A dare ulteriore slancio alle prospettive del biennio 2026-2027 sarà un fitto calendario di eventi di risonanza planetaria: oltre alle partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™, la città si prepara a ospitare il G20 Miami Summit a Doral, il NASCAR Championship Weekend e le rassegne culinarie legate alla nuova Guida Michelin e al 25° anniversario del South Beach Wine & Food Festival. Sul fronte business, cresce l’attesa per il completamento del nuovo hotel headquarters collegato al Miami Beach Convention Center, asset strategico per intercettare grandi congressi internazionali.