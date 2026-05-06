Msc Poesia completa il transito nel Canale di Panama

MSC Crociere ha annunciato che la nave MSC Poesia ha attraversato con successo il Canale di Panama durante il suo Grand Voyage di 18 notti da Miami a Seattle, segnando un traguardo fondamentale mentre si prepara per la sua stagione inaugurale in Alaska.

Il passaggio attraverso l’iconico Canale di Panama è uno dei momenti salienti dell’itinerario, in quanto offre agli ospiti la rara opportunità di vivere un’esperienza unica e di assistere a una delle più grandi opere ingegneristiche del mondo, navigando tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico in mezzo a paesaggi tropicali mozzafiato e a una ricca biodiversità.

MSC Poesia, recentemente ammodernata, presenta ora un nuovissimo MSC Yacht Club, l’esclusivo concetto di “nave nella nave” della Compagnia, che offre suite spaziose ed elegantemente arredate, strutture private e un servizio di maggiordomo e concierge disponibile 24 ore su 24. I miglioramenti della nave includono anche una rinnovata MSC Aurea Spa, una palestra all’avanguardia e i ristoranti tematici Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar.

La nave si trova ora nel Pacifico e proseguirà verso nord lungo la costa per l’ultima tappa del suo viaggio verso Seattle, dove darà inizio ai suoi itinerari in Alaska l’11 maggio 2026.

Dopo la stagione inaugurale in Alaska di MSC Poesia, la nave si riposizionerà per offrire crociere settimanali ai Caraibi con partenza da Miami durante la stagione invernale 2026-2027, visitando destinazioni, tra cui Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize, prima di fare ritorno in Alaska per la sua stagione estiva 2027.

Le prossime crociere di MSC Crociere che offrono il transito nel Canale di Panama:

MSC Poesia offrirà un indimenticabile Grand Voyage di 18 notti in navigazione tra l’8 aprile e il 26 aprile 2027, caratterizzato da un transito completo nel Canale di Panama in vista della sua seconda stagione in Alaska.

La World Cruise 2027 di MSC Crociere a bordo di MSC Magnifica inizierà il 5 gennaio 2027, navigando per 121 notti attraverso cinque continenti e 46 destinazioni in 26 Paesi, includendo un transito imperdibile nel Canale di Panama.