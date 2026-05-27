Oltre 36 mln di passeggeri negli aeroporti del Marocco nel 2025

Oltre 36 milioni di passeggeri sono passati negli aeroporti del Marocco nel 2025. Il dato è stato diramato dal Ministro dei Trasporti e della Logistica Abdessamad Kayouh, che è intervenuto alla riunione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio Nazionale degli Aeroporti (Onda).

Rispetto all’anno precedente, questo nuovo record rappresenta un incremento dell’11% del traffico passeggeri. Una crescita che il ministro attribuisce principalmente al forte traffico internazionale, che ha raggiunto i 32,4 milioni di passeggeri, anche se il traffico nazionale mostra una ripresa, con 3,9 milioni di passeggeri nello stesso periodo.

I movimenti degli aeromobili sono aumentati del 9%, raggiungendo la cifra di circa 265.000, mentre i volumi di merci trasportate per via aerea si sono avvicinati alle 100.000 tonnellate. Sul fronte finanziario, l’Onda registra un fatturato di 5,8 miliardi di Mad (630 milioni di dollari), in crescita del 9%, e un utile netto di circa 1,3 miliardi di Mad (141 milioni di dollari), con un incremento del 16%.