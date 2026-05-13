Enav, ricavi e voli in crescita nel primo trimestre 2026

L’Enav chiude il primo trimestre dell’anno in crescita con un volume di traffico aereo sull’Italia a +8,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ricavi da attività operativa a 224,9 milioni di euro (+6,8%); i ricavi consolidati ammontano a 196 milioni di euro (+8,2%): l’Ebitda consolidato è a 5,1 milioni di euro rispetto a -0,9 milioni di euro del primo trimestre 2025. Il risultato netto consolidato migliora di 6,5 milioni registrando una perdita consolidata pari a 22,8 milioni di euro, “in linea con la stagionalità tipica che rileva ricavi in misura ridotta nel primo trimestre dell’anno e significativamente più elevati durante l’estate, a fronte di costi tendenzialmente lineari durante tutto l’anno”.

I costi operativi hanno registrato una crescita del 4,9% rispetto al corrispondente periodo del 2025, attestandosi a 190,9 milioni di euro. L’aumento è dovuto principalmente al costo del personale, in aumento di 10,3 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2025, in particolare per la crescita della retribuzione fissa (+5,7 milioni), dovuta alla rivalutazione dei minimi contrattuali, e alla stabilizzazione di parte del premio di risultato, in linea con gli accordi sindacali.

L’Italia è il paese con il tasso di crescita più alto sia rispetto alla media europea (+1,6%) che rispetto ai principali stati (Francia +3,4%, Germania +1,3%, Gran Bretagna +3,6%, Spagna +2,9%).