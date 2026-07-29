Palma di Maiorca protesta contro cariche polizia a manifestazione anti-turismo

29 Luglio 2026, 12:20

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Centinaia di persone hanno manifestato davanti alla Prefettura delle Baleari, a Palma di Maiorca, per protestare contro le cariche della polizia nazionale avvenute domenica, al termine di una grande manifestazione contro l’overtourism e la saturazione turistica. I partecipanti hanno chiesto le dimissioni del delegato del Governo, il prefetto Alfonso Rodriguez, ritenuto responsabile della gestione dell’intervento.

La protesta ‘contro la violenza di polizia’ è stata convocata dalla piattaforma ‘Menys Turisme, Mes Vida’ (Meno turismo, Più vita), che in una nota denuncia la risposta ‘spoporzionata’ delle forze dell’ordine e annuncia azioni giudiziarie collettive da parte dei feriti. Mentre la polizia ha aperto un’indagine interna per chiarire l’accaduto

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