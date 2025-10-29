Panico a bordo di una crociera sul Nilo, salvi 60 italiani

Doveva essere una crociera come tante di quelle che solcano ogni anno il Nilo alla volta dei siti archeologici più noti al mondo, quando all’improvviso un incendio scoppiato a bordo per ragioni non del tutto chiare ha rischiato di trasformarla in tragedia. E’ finita bene l’avventura dei passeggeri della ‘Empress’: a bordo 60 italiani, subito soccorsi e trasferiti dai tour operator su altre imbarcazioni.

La Farnesina ha riferito che l’Ambasciata d’Italia al Cairo si è messa fin da subito in contatto con le autorità egiziane e con il proprio console onorario a Luxor per verificare le condizioni degli italiani a bordo.

Gli italiani a bordo della Empress avevano acquistato il ‘pacchetto’ da due diversi tour operator, Corsini viaggi e Travco Tours. I primi sono stati trasferiti subito su un’altra nave, la Nile Crown, mentre l’altro gruppo ha dovuto attendere qualche ora a Esna, 60 chilometri a sud di Luxor, l’arrivo di un’altra imbarcazione.