Morta turista italiana durante crociera sul Nilo

Momenti di terrore sul Nilo dove una crociera si è trasformata in tragedia. Denise Ruggeri, abruzzese di 47 anni, è deceduta per le ferite riportate dopo che la nave a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un’altra imbarcazione nella zona di Luxor, nel sud dell’Egitto.

L’autorità egiziana del trasporto fluviale ha fatto sapere che la collisione è avvenuta ieri sera alle 20 (le 19 italiane) fra due imbarcazioni da crociera nella zona dell’Esna. Mentre il battello Opera si stava spostando da Assuan a Luxor, l’altro natante, il Beau Rivage, si è mosso in direzione opposta compiendo una manovra brusca e violando così le regole della navigazione. Al comandante di quest’ultima è stata tolta la licenza.

Lo speronamento ha causato la distruzione di quattro cabine della Royal. La donna, secondo quanto si apprende originaria de L’Aquila, sarebbe rimasta ferita a un polmone cadendo nella sua cabina e poi nonostante i tentativi di soccorrerla è morta poco dopo.

Altri 70 connazionali sono stati messi in salvo e hanno trascorso la notte in albergo a Luxor e, con ogni probabilità, proseguiranno il loro viaggio. Il console italiano al Cairo, Giulia De Nardis, si è recata sul posto per coordinare meglio l’assistenza agli italiani coinvolti.

Non è la prima volta che una crociera sul Nilo si trasforma in un incubo. A fine ottobre un incendio aveva devastato una nave a bordo della quale viaggiavano una sessantina di italiani, poi tratti in salvo. L’incendio scoppiato a bordo per ragioni non del tutto chiare ha rischiato di trasformare il viaggio dei connazionali in tragedia. Ad aprile invece sei persone persero la vita annegando nel Nilo, a un centinaio di chilometri dal Cairo, dopo che un microbus era caduto da un traghetto. Tra gli altri drammatici incidenti avvenuti sul fiume egiziano anche quello del 2013 quando quando una nave da crociera con 112 persone a bordo è affondata nei pressi di Assuan nel sud del Paese. Tempestivo l’intervento della sicurezza egiziana che ha permesso di mettere in salvo i passeggeri, tutti di nazionalità egiziana.