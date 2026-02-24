Egitto, da marzo aumenta il costo del visto turistico

L’Egitto introduce un aumento delle tariffe per i visti d’ingresso turistici acquistabili all’arrivo nel Paese. La Camera di Commercio Egiziana delle Imprese di Viaggio e Turismo ha annunciato un aumento delle tariffe per i visti immediati da 25 a 30 dollari, a partire dal 1 marzo 2026.

L’ente ha spiegato che la decisione “rientra negli sforzi per regolamentare le procedure di ingresso alle frontiere egiziane”. La Camera ha inoltre invitato le aziende turistiche ad aggiornare i propri programmi di viaggio e a coordinarsi con i partner internazionali per conformarsi alla nuova struttura tariffaria dei visti.

Questo adeguamento, aggiunge, “mira a semplificare le procedure di ingresso, garantendo al contempo che il settore turistico rimanga flessibile nel rispondere ai cambiamenti normativi”.

Si prevede che l’aumento delle tariffe per i visti “migliorerà l’efficienza operativa nella gestione dei viaggiatori presso i vari punti di ingresso, contribuendo a un’esperienza turistica più organizzata in Egitto”.