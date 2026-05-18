Parigi, comincia a prendere forma l’installazione sul Pont Neuf

Procedono spediti sullo storico Pont Neuf di Parigi i lavori per l’installazione di ‘La Caverne du Pont Neuf’, la futura gigantesca opera effimera di JR e Vladimir Yavachev che dal 6 al 28 giugno rappresenterà un motivo in più più per visitare la capitale francese nel settantesimo 70/o anniversario del gemellaggio con Roma.

Il ponte più antico della Ville Lumière – immortalato lungo il filo dei secoli da pittori, fotografi e registi – è stato interrotto al traffico e sul posto sono spuntate due imponenti gru. “E’ una operazione molto complessa, che mobilita in totale 800 persone, ha spiegato lo stesso JR, intervistato nei giorni scorsi dall’agenzia France Presse. L’artista, che ha già realizzato opere monumentali, anche in Italia, sottolinea che si tratta di uno dei suoi progetti “più pazzi in termini di scala e di tecnica”.

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Quarant’anni dopo l’opera di Christo e Jeanne Claude, che ricoprirono il Pont Neuf (nell’opera intitolata ‘Pont Neuf wrapped’), l’artista parigino classe 1982 ha pensato di ricostituire un’immensa caverna lungo la superficie del Ponte Nuovo. JR dice di interessarsi da tempo al tema della caverna, che “ci ricollega alla storia dell’umanità, qualunque sia il continente”. Per lui, “c’è una specie di incognita, di paura, ad entarare in una caverna e al tempo stesso di fascinazione”. Al progetto, contribuisce Vladimir Yavachev, nipote e più stretto collaboratore degli stessi Christo e Jeanne-Claude per 35 anni.

Una collaborazione naturale perché pochi artisti lavorano su questa scala. JR è noto nel mondo per le sue gigantesche installazioni in ‘trompe l’oeuil, come quelle già realizzate a Palazzo Strozzi a Firenze o a Palazzo Farnese a Roma.