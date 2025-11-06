Piogge torrenziali, 54 voli cancellati a Barcelona El Prat

Il governo della Generalitat ha lanciato un’allerta meteo per rischio di massimo livello di piogge torrenziali che dalla scorsa notte interessano la Catalogna , in particolare la zona del litorale mediterraneo. Le autorità locali hanno avvertito la popolazione con un messaggio ‘Es-Alert’ sui cellulari, raccomandando di ridurre al minimo gli spostamenti e di evitare aree a rischio nelle vicinanze di fiumi e torrenti a rischio di esondazioni.

In seguito alle forti piogge, almeno 54 voli sono stati cancellati nell’aeroporto di El-Prat a Barcellona ed altri hanno subito ritardi, segnala l’emittente pubblica Tve. Interrotta anche la circolazione di treni regionali e locali della linea R15 tra Lerida e Tarragona per il crollo di un muro, ha informato l’operatore ferroviario Renfe sui canali social.

Il presidente della Generalitat, Salvador Illa, e la consigliera di Interni e sicurezza, Nuria Parlon, hanno presieduto una riunione del comitato tecnico del piano di emergenza Inuncat. “Chiediamo prudenza, specialmente a chi si deve spostare”, ha segnalato Parlon in dichiarazioni ai media.