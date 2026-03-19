USA, esteso ad altri Paesi programma visti ‘su cauzione’

Dal 2 aprile il dipartimento di Stato estende il programma di ‘cauzione’ per i visti. Ai cittadini stranieri provenienti da questi paesi, 50 in totale, sarà richiesto di versare una cauzione di 15.000 dollari prima di ottenere visti B1 o B2 per affari e turismo negli Stati Uniti. La cauzione verrà restituita ai titolari del permesso che rientrano nel proprio Paese in conformità con i termini del visto e della cauzione oppure che non sono partiti.

I nuovi Paesi inseriti nella lista del dipartimento di stato americano sono: Cambogia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Papua Nuova Guinea, Seychelles e Tunisia. Questi si vann ad unire a Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Costa d’Avorio, Cuba, Gibuti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kirghizistan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tomé e Principe, Senegal, Tagikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia e Zimbabwe.