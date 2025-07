A Milano 3^ edizione Stati Generali Europei del Turismo LGBTQ 2025

Cropped shot of a couple holding hands and wave in front of a rainbow flag flying on the sidelines of a summer gay pride parade

Tornano a Milano gli Stati Generali del Turismo LGBTQ+ e il QPrize il 30 settembre e il primo ottobre. La terza edizione del QPrize 2025 si svolgerà la sera del 30 settembre in occasione della Welcome Reception degli Stati Generali del Turismo LGTBQ+ 2025 che si terrà al Rosa Grand Milano, in piazza Fontana. Sarà un momento di attrazione dell’attenzione sulle tematiche dell’economia generata da pratiche di inclusività.

Sono iniziate ora le candidature al premio aperte a chiunque operi nel turismo. Il QPrize rappresenta il primo riconoscimento italiano rivolto alle realtà del settore turistico che si sono distinte per aver investito in promozione, marketing e comunicazione a supporto dell’inclusione e della sostenibilità, o per aver adottato politiche di Diversity, Equity & Inclusion con particolare riferimento ai diritti e alla visibilità della comunità

A questo link sono possibili le candidature spontanee di strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, destinazioni turistiche, compagnie aeree, di crociera, ferroviarie, e media che si occupano di turismo.

Una giuria specializzata indipendente composta da esperti di settore (attivisti, imprenditori del turismo e professionisti della comunicazione, figure istituzionali) esaminerà le candidatura basandosi sull’impatto positivo sulla comunità LGBTQ, le azioni di marketing e comunicazione, la coerenza con i valori di inclusione e diversità, la partecipazione a eventi LGBTQ+ l’adesione del brand ad associazioni LGBTQ+.

La mattina dell’1 ottobre sarà la volta delle diverse sessioni degli Stati Generali Europei del Turismo LGBTQ+ presso l’UNA Hotel Milano Verticale. Tema di quest’anno sarà: ‘Europe’s Summit for LGBTQ+ Tourism: Inclusion Between East and West’. Il dialogo tra Est e Ovest sarà dunque al centro di questa edizione con diversi panel tematici. Speaker internazionali si interrogheranno sull’Europa, valutando se veramente può essere considerata come destinazione tra le più inclusive del mondo. Saranno poi presi in esame dei dati economici per interrogarsi sui costi delle politiche non inclusive nelle destinazioni turistiche e infine si cercherà di trovare delle strategie e degli strumenti di indirizzo per affrontare il futuro.

Si tratta della 3^ edizione degli Stati Generali Europei del turismo LGTBQ+. Dopo Bruxelles l’evento che riunisce esperti e professionisti del settore turistico, aperto al pubblico, torna a Milano. L’evento mira a creare un dialogo e una collaborazione tra diverse realtà europee ed internazionali per sviluppare strategie e buone pratiche nel settore.

“Gli Stati Generali del Turismo LGBTQ+ mirano a riconoscere e valorizzare il contributo economico e sociale del turismo LGBTQ+, sottolineando l’importanza di destinazioni e operatori turistici attenti alle esigenze e preferenze di questa clientela – afferma Alessio Virgili, presidente di ELTA – Sono, inoltre, un’opportunità per creare sinergie tra diverse realtà, come enti turistici nazionali, operatori privati, associazioni e rappresentanti della comunità LGBTQ+, ma anche per fotografare il valore di questo comparto del turismo e le sue leve di marketing, le strategie adottabili, le ultime innovazioni, le buone pratiche per la formazione”.