Countdown verso Bit 26: confermate presenze Regioni e Paesi esteri

Da chi il viaggio lo progetta a chi lo costruisce, fino a coloro che lo vivono. Travel Makers protagonisti alla Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fera Milano che ha già anticipato le novità dell’edizione 2026 in calendario dal 10 al 12 febbraio. Confermata la presenza di quasi tutte le regioni italiane e dell’Enit mentre dall’Europa arriva la Polonia, che sarà anche Destination Partner. Previsti anche Egitto e Giordania, Corea, Nicaragua, Repubblica Dominicana e Stati Uniti con Visit Usa. Tra i tour operator I Grandi Viaggi e tra i vettori ITA Airways, Singapore Airlines e operatori aeroportuali come Sea.

Il nuovo concept di Bit, è stato spiegato, “rivoluziona il punto di vista sul viaggio: non più partendo dal prodotto, ma dalla persona che si sposta non per muoversi ma per conoscere e evolvere”.

Il percorso espositivo sarà articolato in sei distretti: Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Innovation e Transportation. Tra le novità dell’edizione 2026 il nuovo format del Travel Makers Fest, un programma di eventi che invita il settore a costruire ponti e immaginare nuovi ecosistemi del viaggio. Quattro Piazze dedicate a tematiche verticali e due Main Plaza per trovare la giusta ispirazione, articolate in cinque fil rouge: Discovery, con le nuove tendenze e le proposte di viaggi tematici e di scoperta; Backstage, che svela la complessità di ciò che sta dietro a un viaggio; (Im)possible, dedicato ai grandi viaggiatori e grandi viaggi a cui ispirarsi; This Must Be the Place, per trovare nuovi modi di attraversare il mondo; e BIT & Friends, appuntamenti con gli esperti che si alternano sul palco.

Accanto alla dimensione più ispirazionale, il Fest apre finestre operative sui processi che modellano il turismo di domani. In The Future of Travel, si parlerà del ruolo di AI, dati e nuovi modelli distributivi nel ridisegnare scelte, percorsi e prodotti, tra personalizzazione, gestione dei flussi e nuove forme di relazione tra viaggiatori e destinazioni. Il partner Heylight illustrerà invece le novità legate alle soluzioni di pagamento per i viaggiatori.

In collaborazione con Netcomm verrà organizzato un percorsi di innovazione: Turismo digitale 5.0: ecosistemi, esperienze e innovazione per il viaggiatore del futuro. Un percorso in tre atti per esplorare come la trasformazione digitale stia ridefinendo l’esperienza turistica, valorizzando il Made in Italy, abilitando nuovi modelli di business e mettendo il viaggiatore al centro di un ecosistema integrato.

Di particolare interesse anche il BIT Mobility Forum, organizzato in collaborazione con NME – Next Mobility Exhibition: tre giorni di incontri, visioni e confronti su come muoversi possa significare conoscere, valorizzare e connettere, con un contributo, tra gli altri, del partner Trenord. Aprirà la riflessione strategica il convegno inaugurale su La mobilità come leva per lo sviluppo del turismo: treni e aerei per un’Italia più accessibile.

Il programma completo è disponibile nella sezione Travel Makers Fest del sito BIT 2026.