Roma città più desiderata per chi cerca casa, seguono Milano e Torino

Con il 2025 ormai agli sgoccioli, è il momento di analizzare le tendenze di ricerca di casa degli italiani nell’anno appena trascorso. Dalle preferenze sui tagli immobiliari alle zone più desiderate, fino ai giorni e agli orari in cui ci si collega per trovare la soluzione più adatta: il portale Immobiliare.it rivela come sono cambiati i desideri e le priorità di chi è in cerca di una nuova abitazione nel BelPaese.

Cosa hanno scelto gli italiani nel 2025

Anche nel 2025 Roma si conferma la città più desiderata, sia per l’acquisto che per l’affitto. La Capitale concentra il 7,5% delle ricerche totali di chi vuole comprare casa, una quota pressoché invariata rispetto al 2024, e l’11,2% delle preferenze di chi è interessato alla locazione (contro il 12,5% circa dello scorso anno).

Milano e Torino occupano, nell’ordine, la seconda e la terza posizione in entrambe le classifiche. Il capoluogo lombardo raccoglie circa il 4% delle ricerche per l’acquisto e il 6,5% di quelle per l’affitto, in calo rispetto al 7,7% registrato nel 2024. Torino, invece, è la meta scelta dal 2,5% di chi

cerca casa in vendita e da circa il 4% di chi punta alla locazione.

Subito fuori dal podio, in entrambe le graduatorie, si collocano Genova e Napoli. Genova è quarta

per le ricerche di acquisto (1,8%) e quinta per gli affitti (2%), mentre Napoli occupa la quinta posizione per la vendita (1,6%) e la quarta per la locazione (2,8%).

Per quanto riguarda la vendita, Roma e Milano condividono la vetta: il Centro Storico della Capitale e Città Studi a Milano sono primi a pari merito (0,92%), seguiti da altri due quartieri milanesi, San Siro (0,89%) e Affori-Bovisa (0,86%).

Analizzando poi le località turistiche più ambite, emergono cambiamenti significativi rispetto al 2024. Se lo scorso anno, infatti, gli italiani che cercavano una casa da comprare per trascorrere le vacanze guardavano in modo particolare all’Altopiano di Asiago, quest’anno tale meta occupa il terzo posto, con il 3,9% delle ricerche complessive. In testa sale il Lago di Garda (6,4%) davanti a una destinazione marittima, ovvero l’Isola d’Elba (4,8%).

Resta invece invariata la classifica delle locazioni: chi cerca una seconda casa da affittare privilegia i Castelli Romani, che collezionano quasi il 12% delle ricerche totali. Seguono Penisola Sorrentina (5,4%), Valpolicella (5,3%) e Lago di Garda (5,1%).

Le caratteristiche più desiderate

Anche nel 2025 il terrazzo si conferma la caratteristica più ricercata da chi intende acquistare casa, pur registrando un lieve calo rispetto allo scorso anno: dal 39,3% del 2024 si è passati al 38% di quest’anno. Al secondo posto si colloca l’ascensore, con il 27,4% delle preferenze, seguito dal balcone (24%), a conferma di come la presenza di uno spazio esterno privato resti una priorità per la maggioranza degli italiani. Fuori dal podio si trovano piscina (4,2%) e cantina (3,3%), rispettivamente al quarto e al quinto posto.

Per chi cerca casa in affitto, la richiesta principale resta quella di un immobile già arredato (40% delle preferenze, in calo rispetto al 46% del 2024). Anche nel settore delle locazioni si conferma l’importanza degli spazi esterni: terrazzo e balcone ottengono infatti entrambi circa il 20% delle preferenze totali. L’ascensore segue a distanza (14,3%), mentre cantina e piscina restano marginali, con quote rispettivamente dell’1,9% e dell’1,6%.