Cantine Aperte a San Martino, 11 giorni per il vino nuovo

Conto alla rovescia per Cantine Aperte a San Martino, appuntamento in programma dall’1 all’11 novembre nelle cantine dei produttori del Movimento Turismo del Vino (Mtv) che permette di conoscere le storie legate al giorno di San Martino, una delle ricorrenze più amate del calendario rurale che celebra l’arrivo del vino nuovo. Il programma dell’evento prevede attività organizzate, “adatte – sottolinea una nota degli organizzatori – a tutti gli appassionati, dai neofiti alle famiglie e a chiunque desideri conoscere i territori, le tradizioni e le persone che rendono unico ogni vino”.

Previste anche passeggiate tra i filari e verticali di nuove e vecchie annate. Per i più piccoli ci saranno laboratori creativi legati alla raccolta delle foglie e delle castagne. Nelle attività programmate anche cene con il vignaiolo davanti al camino e degustazioni di vino in abbinamento alle tipicità locali della tradizione.

Con l’iniziativa le Cantine Mtv invitano gli enoturisti a bere responsabilmente e propongono ai visitatori un miniquiz sul vino per celebrare il Wine in Moderation Day. “Cantine Aperte a San Martino – sottolinea Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente Turismo del Vino – è molto più di un appuntamento con il vino, è un invito a rallentare e a vivere l’emozionante atmosfera autunnale con un brindisi condiviso e consapevole. Non a caso anche quest’anno il nostro evento si collega al Wine Moderation Day dell’8 novembre. Nelle nostre cantine il vino diventa un linguaggio di scoperta e unione che va vissuto con equilibrio e partecipazione, promuovere questo approccio significa ricordare che ogni vino è un concentrato di cultura, paesaggio ed emozione, così da poterlo apprezzare al meglio”.