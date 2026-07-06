Ducati World Week, a Misano Adriatico si chiude la tre giorni da record

Sono stati quasi 120 mila i partecipanti (118.036) che dal fino a ieri, domenica 5 luglio hanno colorato di rosso la riviera romagnola. Nella tre giorni dell’evento appassionati ducatisti sono accorsi da 94 paesi dei cinque continenti per vivere il centenario del marchio di Borgo Panigale sotto lo slogan ‘Vivi la leggenda – Festeggia 100 anni insieme’.

Un programma ricco di appuntamenti che ha regalato alcuni momenti iconici tra cui la tradizionale parata

che ha tinto di rosso la Riviera Romagnola. Guidata da Claudio Domenicali e dal sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, insieme al management Ducati, la parata ha riunito i più grandi appassionati e ambasciatori del marchio. Per l’edizione del Centenario, le motociclette rosse di Borgo Panigale hanno percorso l’intero tracciato di 18 chilometri dal Misano World Circuit fino alla spiaggia di Samsara a Riccione.

Sabato, al calar del sole, il Misano World Circuit si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, dove i

saluti del management di Ducati e Ducati Corse, dei dipendenti, dei concessionari ufficiali, dei partner, degli sponsor e dei Ducati Official Club si sono alternati durante una celebrazione presentata dalla voce

di Francesco Pannofino, che ha ripercorso il legame unico tra la casa di Borgo Panigale e la sua comunità.

Ad arricchire la serata le apparizioni di Casey Stoner, Troy Bayliss, Carl Fogarty e Loris Capirossi, che sono

saliti sul palco prima dei campioni che stanno scrivendo la storia del motorsport Ducati, tra cui Francesco

Bagnaia, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega. Un momento unico, con

ben 36 piloti schierati in pista accanto alle loro moto, nello stesso anno in cui Ducati celebra anche la

sua centesima vittoria in MotoGP.

A conclusioni della serata uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio ha illuminato i cieli di Misano,

incantando il pubblico con una coreografia dedicata al centenario di Ducati rendendo così omaggio a questa edizione del Centenary World Ducati Week

Nell’anno del Centenario, WDW ha dedicato un’area speciale al patrimonio storico del marchio con

l’Heritage Village. A raccontare questo percorso attraverso un secolo di storia sono state la mostra “100

Years, 100 Stories, One Legend” e il Ducati Heritage Contest, che ha premiato le motociclette che si sono

distinte per stato di conservazione, originalità e importanza storica. Il primo premio è stato assegnato a

Piero Guerrini con la sua Ducati 996 SPS Factory Replica del 1999.

L’ area Ducati World ha attirato il pubblico, offrendo agli appassionati l’opportunità di immergersi

nell’universo Ducati, scoprendo da vicino l’intera gamma di motociclette, esplorandone caratteristiche e

innovazioni e partecipando a incontri e dibattiti con ingegneri, designer ed esperti responsabili della sua

progettazione e sviluppo. Particolare attenzione è stata dedicata alla Superleggera V4 Centenario e alla

Collezione 100, espressioni della capacità di Ducati di trasformare un secolo di storia in motociclette

destinate a diventare oggetti da collezione. Lo sguardo era rivolto anche al futuro, con la presentazione in

anteprima mondiale della nuova Desmo450 SM, la prima Supermotard della casa di Borgo Panigale.

Anche i visitatori più piccoli hanno avuto uno spazio dedicato alla World Ducati Week grazie alla Ducati First Experience: oltre 240 sessioni di guida hanno offerto ai bambini l’opportunità di vivere il loro primo

contatto con il mondo delle due ruote in un ambiente sicuro e sotto la guida di istruttori qualificati.

La World Ducati Week volge anche lo sguardo alla responsabilità sociale, la sostenibilità ambientale e la

valorizzazione del marchio Ducati. Parte del ricavato versato dai partecipanti per l’utilizzo del servizio di

deposito di tute e caschi all’interno del paddock viene devoluto al CHIAMA chiAMA Anti-Violence Centre,

gestito dall’associazione MondoDonna Onlus, un’organizzazione femminile e centro antiviolenza impegnato nella lotta contro ogni forma di violenza di genere.