Italia premiata a Berlino con l’ITB Health Destination Award 2026

L’Italia è stata premiata a Berlino, con il premio ITB Health Destination 2026, grazie anche alle ricerche finanziate da FoRST e alla validazione scientifica che attraverso esse le cure termali ricevono.

Oggi il turismo termale sta evolvendo da semplice momento di relax a una vera e propria esperienza di ‘salute basata sulle evidenze’ (evidence-based medicine) e l’Italia ha dimostrato di essere, grazie a investimenti strategici, all’ eccellenza nella ricerca medica e a un posizionamento globale innovativo, un punto di riferimento per l’Europa e non solo.

Se la ricerca clinica moderna ha confermato il valore terapeutico dei trattamenti termali, elevando la balneologia a disciplina scientificamente riconosciuta e modello di best practice europeo è anche merito del lavoro svolto dalla Fondazione FoRST e alla sua collaborazione con le principali Università italiane.

“E’ stato un grande onore – dice la Presidente di FoRST, Marina Lalli – ricevere questo premio anche a nome di Federterme e Enit, che celebra l’eccellenza dell’Italia nel turismo medicale, del benessere, della ricerca scientifica e della prevenzione, che dimostra il valore terapeutico dei trattamenti termali e che fa del nostro Paese una destinazione leader”.